Годовая инфляция ускорилась в Казахстане в январе, составив около 9 процентов
Отправлено: 04.02.25 - 10:54
Инфляция в Казахстане ускорилась, составив 8,9% в годовом выражении, и за месяц – 1,1%. Среди продуктов питания, повысились цены на картофель на 59,3%, на лук репчатый – 25,1%, минеральную и питьевую воду на 16,7%. Читать новость
Казахстан оказался в конце рейтинга качества жизни. Украина и Россия в которой идёт война оказались выше в этом рейтинге чем Казахстан-это как бездарно надо управлять страной что бы до такого докатиться.
Россию за последние года я ваще не узнаю. Все кипит, бурлит, стройка повсей стране, новые мосты. Открываются заводы. Везде требуются руки. Недавно в городе Ногинск под Москвой стою. Повсюду объявление требуется швея в ателье 150-170тыщ рублей. Мебельщики 200 тыщ. Где в костанае швея столько получает.
Добринцофф: Казахстан оказался в конце рейтинга качества жизни. Украина и Россия в которой идёт война оказались выше в этом рейтинге чем Казахстан-это как бездарно надо управлять страной что бы до такого докатиться. Казахстан на 73 месте в конце рейтинга уровня жизни.
Зато Беларусь потихоньку вверх поднимается, видать батькин лозунг "раздеваемся и пашем" работает.
Да. Такие объявления висят. А на мою профессию я точно знаю от 200тыщ до 300 тыщ рублей Мой родственик недавно переехал В Самару правда не первого раза, а с десятого но устроился на работу на фуру. Там надо было экзамен сдать и вождение. Зп от 250 тыщ рублей. Мне звонит приезжай, ты то сразу с твоими знаниями и опытом с первого раза возьмут. Я ему говорю меня с моим опытом сразу в Украину за гребут) а я пока не хочу стрелять в брата.
Добринцофф: Казахстан на 73 месте в конце рейтинга уровня жизни.
Из той же статьи по ссылке : "Помимо этого, Дания поставила в Казахстан ковры – 76,1 тыс. кв. м" "Другие челноки из дальних стран Добра привозят целый караван, А я, дурак, в родные Палестины Качу полугнилые апельсины" Л.Филатов. "Любовь к трем апельсинам"
Карачун: сказать что у него не было задачи достичь
У него была задача отвлечь внимание думаю, побыть тем, кем был в свое время Медведев и потом нормально отдать все в более профессиональные руки. Демократия же. Но первый чего то там не расчитал, а когда понял, то уже было поздно, авторитет не помог, почему силовики пошли против первого, не могу понять даже..
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