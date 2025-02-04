Отправлено: - 11:16

Добринцофф:

это как бездарно надо управлять страной что бы до такого докатиться.

Vit:

швея в ателье 150-170тыщ рублей. Мебельщики 200 тыщ.

Цитата:О чём я ВСЕГДА пишу тут, но КОЕ-КОМУ это не нравиться и призывают не критиковать, а ХВАЛИТЬ это Правительство.Цитата:170 000*5 = 850 000 тенге; 200 000 * 5 = 1 000 000 тенге - серьёзно такие зарплаты ??