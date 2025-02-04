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≡ Паркет вместо линолеума - Открыть два ФОКа в Рудном обещали в сентябре, потом в декабре. Теперь озвучили новый срок.
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51065
Паркет вместо линолеума - Открыть два ФОКа в Рудном обещали в сентябре, потом в декабре. Теперь озвучили новый срок.
Отправлено: 04.02.25 - 12:54
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- Работы там выполнены на 90%, - сказал Виктор Ионенко. - В принципе мы эти ФОКи готовы были сдать к 1 января. Но все-таки, изучив внимательно еще раз проект и пообщавшись со спортивным сообществом, решили внести корректировку в проект.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43256
Re: Паркет вместо линолеума - Открыть два ФОКа в Рудном обещали...
Отправлено: 04.02.25 - 12:54
#1
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Места конечно много в Рудном, где строить, золотая жила буквально для строителей со всеми коммуникациями на пустырях.
Жаль цены на жилье махонькие, так бы сюда строители ломанулись в очередь.
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