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- Работы там выполнены на 90%, - сказал Виктор Ионенко. - В принципе мы эти ФОКи готовы были сдать к 1 января. Но все-таки, изучив внимательно еще раз проект и пообщавшись со спортивным сообществом, решили внести корректировку в проект.