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Паркет вместо линолеума - Открыть два ФОКа в Рудном обещали в сентябре, потом в декабре. Теперь озвучили новый срок.
Паркет вместо линолеума - Открыть два ФОКа в Рудном обещали в сентябре, потом в декабре. Теперь озвучили новый срок.
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