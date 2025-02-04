НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Годовая инфляция ускорилась в Казахстане в январе, составив около 9 процентов
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51063
Годовая инфляция ускорилась в Казахстане в январе, составив около 9 процентов
Отправлено: 04.02.25 - 10:54
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Инфляция в Казахстане ускорилась, составив 8,9% в годовом выражении, и за месяц – 1,1%. Среди продуктов питания, повысились цены на картофель на 59,3%, на лук репчатый – 25,1%, минеральную и питьевую воду на 16,7%.
Читать новость

Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10229
Годовая инфляция ускорилась в Казахстане в январе, составив около 9 процентов
Отправлено: 04.02.25 - 10:54
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстан оказался в конце рейтинга качества жизни.
Украина и Россия в которой идёт война оказались выше в этом рейтинге чем Казахстан-это как бездарно надо управлять страной что бы до такого докатиться.


Казахстан на 73 месте в конце рейтинга уровня жизни.

[Исправлено: Добринцофф, 04.02.2025 - 11:55]
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16042
Годовая инфляция ускорилась в Казахстане в январе, составив около 9 процентов
Отправлено: 04.02.25 - 11:02
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф: Украина и Россия в которой идёт война
Россию за последние года я ваще не узнаю. Все кипит, бурлит, стройка повсей стране, новые мосты. Открываются заводы. Везде требуются руки. Недавно в городе Ногинск под Москвой стою. Повсюду объявление требуется швея в ателье 150-170тыщ рублей. Мебельщики 200 тыщ. Где в костанае швея столько получает.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26495
Годовая инфляция ускорилась в Казахстане в январе, составив около 9 процентов
Отправлено: 04.02.25 - 11:13
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Казахстан оказался в конце рейтинга качества жизни. Украина и Россия в которой идёт война оказались выше в этом рейтинге чем Казахстан-это как бездарно надо управлять страной что бы до такого докатиться. Казахстан на 73 месте в конце рейтинга уровня жизни.

Зато Беларусь потихоньку вверх поднимается, видать батькин лозунг "раздеваемся и пашем" работает.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7465
Re: Годовая инфляция ускорилась в Казахстане в январе, составив...
Отправлено: 04.02.25 - 11:16
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
это как бездарно надо управлять страной что бы до такого докатиться.


О чём я ВСЕГДА пишу тут, но КОЕ-КОМУ это не нравиться и призывают не критиковать, а ХВАЛИТЬ это Правительство.

Цитата:
Vit:
швея в ателье 150-170тыщ рублей. Мебельщики 200 тыщ.


170 000*5 = 850 000 тенге; 200 000 * 5 = 1 000 000 тенге - серьёзно такие зарплаты ??
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16042
Годовая инфляция ускорилась в Казахстане в январе, составив около 9 процентов
Отправлено: 04.02.25 - 11:21
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:

Да. Такие объявления висят. А на мою профессию я точно знаю от 200тыщ до 300 тыщ рублей Мой родственик недавно переехал В Самару правда не первого раза, а с десятого но устроился на работу на фуру. Там надо было экзамен сдать и вождение. Зп от 250 тыщ рублей. Мне звонит приезжай, ты то сразу с твоими знаниями и опытом с первого раза возьмут. Я ему говорю меня с моим опытом сразу в Украину за гребут) а я пока не хочу стрелять в брата.

Где то фото есть, искать долго. Их тыщ у меня

[Исправлено: Vit, 04.02.2025 - 11:24]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26495
Re: Годовая инфляция ускорилась в Казахстане в январе, составив...
Отправлено: 04.02.25 - 11:23
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
О чём я ВСЕГДА пишу тут, но КОЕ-КОМУ это не нравиться и призывают не критиковать, а ХВАЛИТЬ это Правительство.

Раньше смысл фразы "наговорил на статью" был другой :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 27, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 27
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS