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В повышении ставки НДС главное - позиция депутатов Парламента РК. Какая она у костанайских мажилисменов?
В повышении ставки НДС главное - позиция депутатов Парламента РК. Какая она у костанайских мажилисменов?
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