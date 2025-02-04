Отправлено: - 09:22

Механическое повышение НДС с 12% до 20% при сохранении существующей методики расчета и взимания этого налога не поддерживается мной, это безусловно, - написал в "НГ" депутат. -

Цитата:Ну всё понятноДепутат котрый поддержал власти в деле бездумного перехода на единый часовой поясДелает вид что он независимый со своим мнением парламентарий- высказываясь о решениях президента которые так и так отменят))Сами придумали бурю в стакане-сами отменилиГерои. Любите их теперь)