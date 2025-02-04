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≡ В повышении ставки НДС главное - позиция депутатов Парламента РК. Какая она у костанайских мажилисменов?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51063
В повышении ставки НДС главное - позиция депутатов Парламента РК. Какая она у костанайских мажилисменов?
Отправлено: 04.02.25 - 09:22
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Первым ответил мажилисмен Еркин АБИЛЬ. Он сразу отметил, что предложений о налоговых изменениях, сделанных на расширенном заседании правительства 28 января, в парламенте пока нет. Однако не отказался высказать свою точку зрения на проблему.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17543
Re: В повышении ставки НДС главное - позиция депутатов...
Отправлено: 04.02.25 - 09:22
#1
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Цитата:
Механическое повышение НДС с 12% до 20% при сохранении существующей методики расчета и взимания этого налога не поддерживается мной, это безусловно, - написал в "НГ" депутат. -


Ну всё понятно
Депутат котрый поддержал власти в деле бездумного перехода на единый часовой пояс
Делает вид что он независимый со своим мнением парламентарий- высказываясь о решениях президента которые так и так отменят))

Сами придумали бурю в стакане-сами отменили
Герои. Любите их теперь)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7396
Re: В повышении ставки НДС главное - позиция депутатов...
Отправлено: 04.02.25 - 10:14
#2
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увеличение НДС на 8% 
Из 12% сразу до 20%,это не на 8,а подьем сразу на 63% (поправьте если не прав)
Ну бог с ними, бизнес раздробят между сотрудниками,родственников пенсионеров вовлекут, как-нибудь избегут лишней траты. Парадокс в том, чтобы построить разумную налогооблагаемую экономику, дипломат и силовик решили стричь со всех оборотов не взирая что нагрузка на плечи граждан возрастает в разы.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7465
Re: В повышении ставки НДС главное - позиция депутатов...
Отправлено: 04.02.25 - 10:30
#3
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Цитата:
abaika95:
Делает вид что он независимый



Ключевое слово: - ДЕЛАЕТ- им ПЕРЕОБУТЬСЯ на ходу с формулировкой : "..ПЕРЕУБЕДИЛИ.." не впервой - и мы то знаем что Мажилис - это как бы независимая одна из ветвь Парламента, но в то же время банальная и элементарная и ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМАЯ нотариальная контора исполнительной власти.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16042
Re: В повышении ставки НДС главное - позиция депутатов...
Отправлено: 04.02.25 - 10:57
#4
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В гуглах пишут что в некоторых странах ставка 10-20% но в большенстве странт на продукты ставка 3-5%. Почему депутаты умалчивают этот момент. Вот такой плавущий ндс
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7465
Re: В повышении ставки НДС главное - позиция депутатов...
Отправлено: 04.02.25 - 11:11
#5
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Цитата:
Vit:
некоторых странах ставка 10-20%


Вит, ставка хоть пусть будет 50% не в этом суть, а в том что ОНИ уронили порог до 15 000 000 тенге, вот это главное и так называемое их новшество или как они любуясь самим собой говорят: - РЕФОРМА налоговой системы.
Они я думаю СПЕЦИАЛЬНО назвали эту цифру, что бы завтра как бы идя НАВСТРЕЧУ пожеланиям широких масс трудящихся, сделают, скажем от 30 или до 50 лямов, так как они и заранее СПЛАНИРОВАЛИ.
А, этот спектакль РАЗЫГРАЛИ для карапаим лоха-народа.
Им то что ОНИ завтра-послезавтра уйдут, придут другие и те скажут: - "...мы ничего НИ БЕЛЬМЕС, моя-твоя не знает, это ОНИ делали и у них спрашивайте..."
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