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≡ Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51061
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 02.02.25 - 13:06
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Из логики оппонентов следует, что наше государство, эту недокормленную корову, надо нещадно бить, дабы она давала больше молока. Отбери все у коррупционеров, забери награбленное из наших недр у корпораций любимых ими стран - и можно зажить припеваючи.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26488
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве...
Отправлено: 03.02.25 - 00:19
#60
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Цитата:
отбери все у коррупционеров, забери награбленное из наших недр у корпораций любимых ими стран и можно зажить припеваючи.

Аж целых несколько дней можно будет жить как в европах :lol: но потом снова прийдётся головой думать ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26488
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 03.02.25 - 00:21
#61
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Цитата:
Гога:
Весело тут , однако ! Особенно хорош ***Хорошо я русский еще..***

Еще. В процессе :lol:
Линька :lol:

[Исправлено: maxsaf, 03.02.2025 - 01:30]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43230
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 03.02.25 - 00:24
#62
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Цитата:
abaika95:
Всем плевать на твое мнение Ты не ощущал ?)) Цитата:

Дело в том что ощущает, что он просто был никем тут.
Только постфактум через 20 лет заговорил, может надоело подчиняться янки и учить аглицкий?
Но жена и дети, тут уж никуда не денешься..
Никем тут и ни кем там.
Это как с животными, они всегда равны, независимо куда их вывезут, главное чтоб кормили..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26488
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве...
Отправлено: 03.02.25 - 00:28
#63
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Цитата:
111:
Только постфактум через 20 лет заговорил, может надоело

Так и есть, все двадцать лет за меня кто-то другой тебе тут отвешивал. Я только постфактум начал, неделю назад :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11547
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 03.02.25 - 00:34
#64
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---Где бенефис того , который ***Хорошо я русский еще..***? Время уже подошло , грушевый в помощь :lol:
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2489
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве...
Отправлено: 03.02.25 - 09:14
#65
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Я вижу, что обсуждение темы комментирования статей на сайте перетекло в выяснение отношений между комментаторами. Не надо так. Далее будем удалять.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1120
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве...
Отправлено: 03.02.25 - 10:04
#66
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Надоела эта суперспособность некоторых пользователей сводить любую тему в РуУкр русло. Какая бы тема не была - через несколько комментов начинается срач с выбросами и выпадами в сторону Путина, России и всего такого. Дай бог им палату в одном отделении, чтоб не скучно было.

Все пропитано злобой и желчью. Люди стали злее и неадекватнее. Печальная тенденция.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1298
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве...
Отправлено: 03.02.25 - 10:08
#67
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Цитата:
Приходилось сталкиваться с донельзя образованными людьми, но глупыми, подлыми и жестокими. И, наоборот, добрыми и мудрыми невеждами. Скорее даже, это закономерность. Мудрые люди, встречавшиеся лично на моем пути, как правило, образованием не блистали.

Это нормально, так, в общем-то, должно быть. Именно "жестокость" образованных людей двигает и науку и технику, вообще прогресс. Если взять в пример медицину, то без нормальной "жестокости" мы бы до сих пор от всех болячек подорожник прикладывали к разным местам.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43230
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 03.02.25 - 23:57
#68
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Хех..
Ну хорошо, что некоторые хоть узнали себя..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43230
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 04.02.25 - 00:00
#69
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Цитата:
Карачун:
Если взять в пример медицину, то без нормальной "жестокости" мы бы до

Ну наверно это следствие жестокости, войн например, или несогласия несчастного с государством и ему делают лоботомию..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26488
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве...
Отправлено: 04.02.25 - 00:01
#70
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Цитата:
111:
Хех.. Ну хорошо, что некоторые хоть узнали себя..

Автор статьи говорит про бестактность и едкий сарказм. А какой твой самый бестактный коммент?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43230
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 04.02.25 - 00:02
#71
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Цитата:
maxsaf:
какой твой самый бестактный коммент?

Мне вспомнить все удаленные модераторами комментарии с 2006го года?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26488
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 04.02.25 - 00:03
#72
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Цитата:
111:
Мне вспомнить все удаленные модераторами комментарии с 2006го года?

Не, лучше не удаленный, чтобы можно было найти и прочитать.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43230
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 04.02.25 - 00:06
#73
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Цитата:
maxsaf:
, лучше не удаленный, чтобы можно было найти и прочитать.

Это физически невозможно, все нарушающие правила комментарии, удаляются.
В том числе и самые бестактные.
Ты этого не знал?
Логика жок?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26488
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 04.02.25 - 00:26
#74
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Цитата:
111:
Это физически невозможно, все нарушающие правила комментарии, удаляются. В том числе и самые бестактные. Ты этого не знал? Логика жок?

Тогда не совсем понятно, на что жалуется автор статьи. Как он читает удаленные бестактные комментарии? :lol:
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