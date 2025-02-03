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≡ «Хватит доить нас, дайте просто работать!» - костанайские предприниматели против подъема ставки НДС
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51061
«Хватит доить нас, дайте просто работать!» - костанайские предприниматели против подъема ставки НДС
Отправлено: 03.02.25 - 18:16
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Более 60 человек собрались в офисе областного филиала Общенациональной социал-демократической партии. Цель — выразить мнение бизнеса о нашумевших налоговых нововведениях, предложенных Министерством национальной экономики РК.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7395
Re: «Хватит доить нас, дайте просто работать!» - костанайские...
Отправлено: 03.02.25 - 18:16
#1
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Пока только в офисе ОСДП, а потом будут скандировать: аким выходи! А далее сделают поводом для погромов и все плохо закончится, алчность, безграмотность и коррупция властей погубит страну
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17542
Re: «Хватит доить нас, дайте просто работать!» - костанайские...
Отправлено: 03.02.25 - 18:33
#2
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Как по разнарядке в каждой области предприниматели начали сходы делать
И естественно как по разнорядке их поддерживают "партии спойлеры" типа оппозиционные))

Цирк а предприниматели в нем бесплатные актеры
Сейчас выйдет конферансье и скажет что по многочисленным заявкам зрителей, цирк закрывается и переносит дату поднятия НДС на потом))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17542
Re: «Хватит доить нас, дайте просто работать!» - костанайские...
Отправлено: 03.02.25 - 18:34
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
Пока только в офисе ОСДП, а потом будут скандировать: аким выходи

Предприниматели никогда не выйдут
Чревато последствиями
Да и в январе не владельцы машин выходили
А фиг пойми кто
Бандюганы какие-то завезенные в город за трое суток до начала балагана
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7395
«Хватит доить нас, дайте просто работать!» - костанайские предприниматели против подъема ставки НДС
Отправлено: 03.02.25 - 18:58
#4
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Да и в январе не владельцы машин выходили
А фиг пойми кто
Я про это и говорю, такое впечатление что этот "под шумок" создается намеренно, раскачивают со всех сторон всеми возможными методами
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43230
Re: «Хватит доить нас, дайте просто работать!» - костанайские...
Отправлено: 04.02.25 - 00:17
#5
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Не густо..
Совсем.
Что с этим можно сделать?
А, просто на фиг одного двух лишить лицензии или прикрыть..
И будет всё хорошо..
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