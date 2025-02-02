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Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51061
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 02.02.25 - 13:06
Из логики оппонентов следует, что наше государство, эту недокормленную корову, надо нещадно бить, дабы она давала больше молока. Отбери все у коррупционеров, забери награбленное из наших недр у корпораций любимых ими стран - и можно зажить припеваючи.
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Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве...
Отправлено: 03.02.25 - 00:19
Цитата:
Аж целых несколько дней можно будет жить как в европах но потом снова прийдётся головой думать
отбери все у коррупционеров, забери награбленное из наших недр у корпораций любимых ими стран и можно зажить припеваючи.
Аж целых несколько дней можно будет жить как в европах но потом снова прийдётся головой думать
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 03.02.25 - 00:21
Цитата:
Еще. В процессе
Линька
[Исправлено: maxsaf, 03.02.2025 - 01:30]
Гога:
Весело тут , однако ! Особенно хорош ***Хорошо я русский еще..***
Весело тут , однако ! Особенно хорош ***Хорошо я русский еще..***
Еще. В процессе
Линька
[Исправлено: maxsaf, 03.02.2025 - 01:30]
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 03.02.25 - 00:24
Цитата:
Дело в том что ощущает, что он просто был никем тут.
Только постфактум через 20 лет заговорил, может надоело подчиняться янки и учить аглицкий?
Но жена и дети, тут уж никуда не денешься..
Никем тут и ни кем там.
Это как с животными, они всегда равны, независимо куда их вывезут, главное чтоб кормили..
abaika95:
Всем плевать на твое мнение Ты не ощущал ?)) Цитата:
Всем плевать на твое мнение Ты не ощущал ?)) Цитата:
Дело в том что ощущает, что он просто был никем тут.
Только постфактум через 20 лет заговорил, может надоело подчиняться янки и учить аглицкий?
Но жена и дети, тут уж никуда не денешься..
Никем тут и ни кем там.
Это как с животными, они всегда равны, независимо куда их вывезут, главное чтоб кормили..
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве...
Отправлено: 03.02.25 - 00:28
Цитата:
Так и есть, все двадцать лет за меня кто-то другой тебе тут отвешивал. Я только постфактум начал, неделю назад
111:
Только постфактум через 20 лет заговорил, может надоело
Только постфактум через 20 лет заговорил, может надоело
Так и есть, все двадцать лет за меня кто-то другой тебе тут отвешивал. Я только постфактум начал, неделю назад
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 11547
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 03.02.25 - 00:34
---Где бенефис того , который ***Хорошо я русский еще..***? Время уже подошло , грушевый в помощь
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2489
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве...
Отправлено: 03.02.25 - 09:14
Я вижу, что обсуждение темы комментирования статей на сайте перетекло в выяснение отношений между комментаторами. Не надо так. Далее будем удалять.
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1120
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве...
Отправлено: 03.02.25 - 10:04
Надоела эта суперспособность некоторых пользователей сводить любую тему в РуУкр русло. Какая бы тема не была - через несколько комментов начинается срач с выбросами и выпадами в сторону Путина, России и всего такого. Дай бог им палату в одном отделении, чтоб не скучно было.
Все пропитано злобой и желчью. Люди стали злее и неадекватнее. Печальная тенденция.
Все пропитано злобой и желчью. Люди стали злее и неадекватнее. Печальная тенденция.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1298
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве...
Отправлено: 03.02.25 - 10:08
Цитата:
Это нормально, так, в общем-то, должно быть. Именно "жестокость" образованных людей двигает и науку и технику, вообще прогресс. Если взять в пример медицину, то без нормальной "жестокости" мы бы до сих пор от всех болячек подорожник прикладывали к разным местам.
Приходилось сталкиваться с донельзя образованными людьми, но глупыми, подлыми и жестокими. И, наоборот, добрыми и мудрыми невеждами. Скорее даже, это закономерность. Мудрые люди, встречавшиеся лично на моем пути, как правило, образованием не блистали.
Это нормально, так, в общем-то, должно быть. Именно "жестокость" образованных людей двигает и науку и технику, вообще прогресс. Если взять в пример медицину, то без нормальной "жестокости" мы бы до сих пор от всех болячек подорожник прикладывали к разным местам.
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 03.02.25 - 23:57
Хех..
Ну хорошо, что некоторые хоть узнали себя..
Ну хорошо, что некоторые хоть узнали себя..
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 04.02.25 - 00:00
Цитата:
Ну наверно это следствие жестокости, войн например, или несогласия несчастного с государством и ему делают лоботомию..
Карачун:
Если взять в пример медицину, то без нормальной "жестокости" мы бы до
Если взять в пример медицину, то без нормальной "жестокости" мы бы до
Ну наверно это следствие жестокости, войн например, или несогласия несчастного с государством и ему делают лоботомию..
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве...
Отправлено: 04.02.25 - 00:01
Цитата:
Автор статьи говорит про бестактность и едкий сарказм. А какой твой самый бестактный коммент?
111:
Хех.. Ну хорошо, что некоторые хоть узнали себя..
Хех.. Ну хорошо, что некоторые хоть узнали себя..
Автор статьи говорит про бестактность и едкий сарказм. А какой твой самый бестактный коммент?
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 04.02.25 - 00:02
Цитата:
Мне вспомнить все удаленные модераторами комментарии с 2006го года?
maxsaf:
какой твой самый бестактный коммент?
какой твой самый бестактный коммент?
Мне вспомнить все удаленные модераторами комментарии с 2006го года?
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 04.02.25 - 00:03
Цитата:
Не, лучше не удаленный, чтобы можно было найти и прочитать.
111:
Мне вспомнить все удаленные модераторами комментарии с 2006го года?
Мне вспомнить все удаленные модераторами комментарии с 2006го года?
Не, лучше не удаленный, чтобы можно было найти и прочитать.
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 04.02.25 - 00:06
Цитата:
Это физически невозможно, все нарушающие правила комментарии, удаляются.
В том числе и самые бестактные.
Ты этого не знал?
Логика жок?
maxsaf:
, лучше не удаленный, чтобы можно было найти и прочитать.
, лучше не удаленный, чтобы можно было найти и прочитать.
Это физически невозможно, все нарушающие правила комментарии, удаляются.
В том числе и самые бестактные.
Ты этого не знал?
Логика жок?
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 04.02.25 - 00:26
Цитата:
Тогда не совсем понятно, на что жалуется автор статьи. Как он читает удаленные бестактные комментарии?
111:
Это физически невозможно, все нарушающие правила комментарии, удаляются. В том числе и самые бестактные. Ты этого не знал? Логика жок?
Это физически невозможно, все нарушающие правила комментарии, удаляются. В том числе и самые бестактные. Ты этого не знал? Логика жок?
Тогда не совсем понятно, на что жалуется автор статьи. Как он читает удаленные бестактные комментарии?
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