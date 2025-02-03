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≡ Врачи под ударом: как защитить медиков от агрессии пациентов в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51061
Врачи под ударом: как защитить медиков от агрессии пациентов в Казахстане
Отправлено: 03.02.25 - 15:48
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Министр здравоохранения заявила о том, что в стране разрабатываются нормы по усилению мер ответственности за нападение и причинение вреда здоровью медицинских работников во время несения ими службы. помогут ли принятые меры обезопасить врачей?
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
660
Врачи под ударом: как защитить медиков от агрессии пациентов в Казахстане
Отправлено: 03.02.25 - 15:48
#1
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Министру надо говорить, что одним суровым наказанием, она не добьется порядка в поликлиниках, больницах! Раньше тоже медиков били, но медицина не изменилась, наоборот стала требовательной к себе! Были приписки и тем самым хищения бюджетных средств путем приписок, хотя бы кого-либо из медиков привлекли к уголовной ответственности? Нет, никого! Вопрос: А кто крышует их и за какие заслуги? Многие врачи давно отдалились от населения, оказывая за деньги по факту, не медицинскую помощь, а ограничились лишь оказанием медицинских услуг! Не лечат, а лишь поддерживают! Так и оказывайте эти услуги качественно, не народ же придумал для врача прием длиной 15 минут! Сами же своими очередями отбили у народа ходить в поликлиник,больницы! Это министры здравоохранений придумали сами такое короткое время приема! Многие врачи, профессионально за 33 года зависимости, некомпетентны, ведь поэтому гос-во, чтобы как-нибудь повысить ответственность медиков перед населением, сейчас законом ввело страхование профессиональной деятельности медицинского работника, начиная от медсестер и кончая самим министром здравоохранения! Требуя к себе внимание, министр здравоохранения пусть не забывает о профессионализме врачей, о их компетентности, пусть борется вместе с МВД с приписками медсестер, врачей насчет приема пациентов. Сейчас медицину превратили в бизнес структуру, ничего бесплатного нет, все услуги оплачиваются самими пациентами из средств Фонда ОСМС, куда население аккумулирует свои деньги, а также оплачивается государством, в виде ГОБМП, но ни один субъект здравоохранения не работает бесплатно для населения и не надо людям обманывать людей, создавая умышленно очереди! Народ не виноват, что медицинские кадры готовят за деньги меркантильные институты, колледжи, и поэтому платное обучение за деньги приводит к отсутствию квалифицированных врачей, медсестер, которые не получают знаний, поскольку оценка знаний дается за деньги, нет также компетентного руководства в самих субъектах здравоохранения! Отсюда не хватает медиков! Сначала министр пусть у себя в министерстве наведет порядок, а не надо требовать к себе трепетного отношения, пытаясь набрать себе положительные баллы! Сколько негатива в медицине, а ВОЗ и ныне там! Будут медики плохо работать, население будет все равно их наказывать как может! Нужен толковый министр, а не жалобщик и не исполнитель ради исполнения!

[Исправлено: абике, 03.02.2025 - 16:54]
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Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
203
Re: Врачи под ударом: как защитить медиков от агрессии пациентов...
Отправлено: 03.02.25 - 21:47
#2
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Врачей в полном смысле слова очень мало! И не обижайтесь господа в белых халатах, у вас амбиции просто зашкаливают, грубость к больным такая у многих что хочется просто звездануть изо всех сил вам в лоб! Ибо иначе, мне так видится, вы никогда ничего не поймёте! Читайтне и думайте как вам дальше работать, нагнетать злость , ярость и пороклятия на ваш род, а ведь ппроклятия больного это страшная сила!, или всё таки включить человечность? Выбор за вами! С такими амбициями которые мне довелось увидеть в прошедшие пару лет, вам нужно уходить пока вы делов не творили. так как и доктора с вас коекакерные! Многие из вас, кто читает сей опус поймут о чём я пишу, голова то на плечах есть.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26477
Врачи под ударом: как защитить медиков от агрессии пациентов в Казахстане
Отправлено: 03.02.25 - 21:57
#3
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Цитата:
ZanoZOV:
пороклятия на ваш род, а ведь ппроклятия больного это страшная сила!

Не удивительно, что врачи к вам как-то по другому относятся. Я думаю, вы там у них в кабинетах ещё похлеще отжигаете. Гомеопатию не практикуете случайно?))

[Исправлено: maxsaf, 03.02.2025 - 22:58]
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