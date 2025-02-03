vofkakst: Дай бог им палату в одном отделении, чтоб не скучно было.
"...французы, вы здесь? Будьте добры пройдите вот сюда вместе с немцами. Полагаю у вас достаточно тем для обсуждения" Концертное выступление английского комика Роуэна Аткинсона, сценка в которой он в качестве дьявола распределяет вновь прибывших по аду.
Последнии новости из наркологии: Пан Зеленский сказал что из 200 млрд баксов они получили только 76.Остальные непонятно где затерялись) П.С Предствляите вот слушают его спецслужбы из Британии и Америки. И думают а че он ещё расскажет когда перестанет быть президентом? Как он начнёт от мазыватся, сколько он ещё инфы расскажет миру?) Как Думаите кто его грохнет?
Все видели пойманого обдолбыша в Курской обл, который насиловал и убивал в затылок гражданских. Обратили внимания на глаза? Они одинаковые что у генералисимуса и что у этого. Их там походу травят мощными психотропными веществами от верха до низа.
Vit: Последнии новости из наркологии: Пан Зеленский сказал что из 200 млрд баксов они получили только 76.Остальные непонятно где затерялись) П.С Предствляите вот слушают его спецслужбы из Британии и Америки. И думают а че он ещё расскажет когда перестанет быть президентом? Как он начнёт от мазыватся, сколько он ещё инфы расскажет миру?) Как Думаите кто его грохнет?
Никто не грохнет Его высказывания это часть плана Трампа по дискредитации бывшей администрации байдена Трамп мстительный Очень обиделся за то что его после захвата капитолия из всех соц сетей удалили и во всех СМИ песочили Сейчас он пытается на байдене отыграться Если он Юсейд прикрыл то на расследование по выделению бабок Украине он темболее спокойно пойдет
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