Отправлено: - 18:36

Vit:

Последнии новости из наркологии: Пан Зеленский сказал что из 200 млрд баксов они получили только 76.Остальные непонятно где затерялись) П.С Предствляите вот слушают его спецслужбы из Британии и Америки. И думают а че он ещё расскажет когда перестанет быть президентом? Как он начнёт от мазыватся, сколько он ещё инфы расскажет миру?) Как Думаите кто его грохнет?

Цитата:Никто не грохнетЕго высказывания это часть плана Трампа по дискредитации бывшей администрации байденаТрамп мстительныйОчень обиделся за то что его после захвата капитолия из всех соц сетей удалили и во всех СМИ песочилиСейчас он пытается на байдене отыгратьсяЕсли он Юсейд прикрыл то на расследование по выделению бабок Украине он темболее спокойно пойдет