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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26477
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.02.25 - 09:48
#2266
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Я вижу, что обсуждение темы комментирования статей на сайте перетекло в выяснение отношений между комментаторами. Не надо так. Далее будем удалять.


Ну какая статья - такие и комментарии. Автор же вроде отношения с читателями выясняет... 8-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17542
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.02.25 - 10:04
#2267
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Цитата:
maxsaf:
какая статья - такие и комментарии. Автор же вроде отношения с читателями выясняет

Ну справедливости ради так то-да

Вся статья о том что автор критикует читателей НГ
Читатели НГ подхватили тему и критикуют друг друга.
Вроде как всё по теме
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1298
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.02.25 - 10:18
#2268
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Цитата:
vofkakst: Дай бог им палату в одном отделении, чтоб не скучно было.
"...французы, вы здесь? Будьте добры пройдите вот сюда вместе с немцами. Полагаю у вас достаточно тем для обсуждения" Концертное выступление английского комика Роуэна Аткинсона, сценка в которой он в качестве дьявола распределяет вновь прибывших по аду.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26477
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.02.25 - 11:15
#2269
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Цитата:
abaika95:
Читатели НГ подхватили тему и критикуют друг друга. Вроде как всё по теме

Так и не успели выяснить, чей же комментарий оказался самым бестактным и едким... 8-)

[Исправлено: maxsaf, 03.02.2025 - 12:16]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16029
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.02.25 - 17:23
#2270
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Последнии новости из наркологии: Пан Зеленский сказал что из 200 млрд баксов они получили только 76.Остальные непонятно где затерялись)
П.С Предствляите вот слушают его спецслужбы из Британии и Америки. И думают а че он ещё расскажет когда перестанет быть президентом? Как он начнёт от мазыватся, сколько он ещё инфы расскажет миру?) Как Думаите кто его грохнет?

[Исправлено: Vit, 03.02.2025 - 17:24]

[Исправлено: Vit, 03.02.2025 - 17:25]

[Исправлено: Vit, 03.02.2025 - 17:30]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16029
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.02.25 - 17:29
#2271
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Ещё новости из наркологии:

Все видели пойманого обдолбыша в Курской обл, который насиловал и убивал в затылок гражданских. Обратили внимания на глаза?
Они одинаковые что у генералисимуса и что у этого. Их там походу травят мощными психотропными веществами от верха до низа.

[Исправлено: Vit, 03.02.2025 - 17:29]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17542
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.02.25 - 18:36
#2272
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Цитата:
Vit:
Последнии новости из наркологии: Пан Зеленский сказал что из 200 млрд баксов они получили только 76.Остальные непонятно где затерялись) П.С Предствляите вот слушают его спецслужбы из Британии и Америки. И думают а че он ещё расскажет когда перестанет быть президентом? Как он начнёт от мазыватся, сколько он ещё инфы расскажет миру?) Как Думаите кто его грохнет?

Никто не грохнет
Его высказывания это часть плана Трампа по дискредитации бывшей администрации байдена
Трамп мстительный
Очень обиделся за то что его после захвата капитолия из всех соц сетей удалили и во всех СМИ песочили
Сейчас он пытается на байдене отыграться
Если он Юсейд прикрыл то на расследование по выделению бабок Украине он темболее спокойно пойдет
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43219
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.02.25 - 21:29
#2273
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Хм..
Рефрижераторы Мираторг возят колбасу днем видимо, но трупы с Курска забирают ночью..


Мы иногда покупаем Мираторговскую колбаску и пельмешки с наггетсами..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26477
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.02.25 - 22:18
#2274
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Цитата:
Vit:
Как Думаите кто его грохнет?

Самое интересное - сколько денег Украине возвращать прийдётся, которые в долг дали. 200 или 76 ярдов?
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