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≡ Строительство стадиона в Рудном откладывается. Возникли проблемы с подрядчиком
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51061
Строительство стадиона в Рудном откладывается. Возникли проблемы с подрядчиком
Отправлено: 03.02.25 - 21:17
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Конкурс на разработку документации для строительства стадиона в 11-м микрорайоне Рудного разыграли в прошлом году. Выиграла его компания из Алматы. Но как рассказал на аппаратном совещании аким Виктор ИОНЕНКО, в течение года проект так и не был представлен заказчику.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26477
Re: Строительство стадиона в Рудном откладывается. Возникли...
Отправлено: 03.02.25 - 21:17
#1
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Цитата:
Выиграла его компания из Алматы

Название фирмы засекретили?


Цитата:
но, к сожалению, реальность такова, что подрядчик ничего сделать не смог.

Их должны признать недобросовестными, и навсегда выкинуть из госзакупок. Это было сделано или нет?
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