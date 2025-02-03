Отправлено: - 21:17

Конкурс на разработку документации для строительства стадиона в 11-м микрорайоне Рудного разыграли в прошлом году. Выиграла его компания из Алматы. Но как рассказал на аппаратном совещании аким Виктор ИОНЕНКО, в течение года проект так и не был представлен заказчику.