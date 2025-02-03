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ФОК в микрорайоне Юбилейный планируют сделать платным в Костанае
ФОК в микрорайоне Юбилейный планируют сделать платным в Костанае
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