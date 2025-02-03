Отправлено: - 15:37

Люди сами говорят: должна быть какая-то небольшая плата. Не для детей, но для взрослых.

[Исправлено: Vit, 03.02.2025 - 15:47]

Цитата:Наши люди самые лучшие люди в мире. Постоянно что то предлагают. То переименовать город/улицу, то просят поднять цены на газ/бензин. И все им мало. Просят что б плату с них брали в новом спортзале.Люблю наших людей)