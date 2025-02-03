НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ ФОК в микрорайоне Юбилейный планируют сделать платным в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51061
ФОК в микрорайоне Юбилейный планируют сделать платным в Костанае
Отправлено: 03.02.25 - 15:17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Система хороша собой, но надо подумать, чтобы хотя бы расходные материалы какие-то были, - отметил Марат Жундубаев. - Люди сами говорят: должна быть какая-то небольшая плата. Не для детей, но для взрослых. Символическая.
Читать новость

абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
660
Re: ФОК в микрорайоне Юбилейный планируют сделать платным в...
Отправлено: 03.02.25 - 15:17
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вход нужно делать платным, как и туалет в нем! Народу что нужно: хлеба и зрелищ! Установить размер по стоимости 1 булки хлеба и все будут платить!
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16029
ФОК в микрорайоне Юбилейный планируют сделать платным в Костанае
Отправлено: 03.02.25 - 15:37
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Люди сами говорят: должна быть какая-то небольшая плата. Не для детей, но для взрослых.


Наши люди самые лучшие люди в мире. Постоянно что то предлагают. То переименовать город/улицу, то просят поднять цены на газ/бензин. И все им мало. Просят что б плату с них брали в новом спортзале.

Люблю наших людей)

[Исправлено: Vit, 03.02.2025 - 15:47]
Профайл
7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
163
Re: ФОК в микрорайоне Юбилейный планируют сделать платным в...
Отправлено: 03.02.25 - 16:32
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Наши люди самые лучшие люди в мире. Постоянно что то предлагают.

Источник:
Аким имеет ввиду тех людей, которые находятся с ним рядом
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6564
Re: ФОК в микрорайоне Юбилейный планируют сделать платным в...
Отправлено: 03.02.25 - 20:16
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марат Жундубаев вспомнил о ФОКе, рассказывая о городском стадионе. Его будут строить по поручению акима области.

- Стадион на историческом месте - там, где в советское время был стадион (возле городского пляжа - "НГ"), - рассказал градоначальник. - Открытый будет, с трибунами. Самое главное - с беговым манежем для легкоатлетов. Он должен быть по профессиональным стандартам, чтобы наши легкоатлеты занимались. Футбольная и волейбольная площадки тоже будут. То есть, больше спортивное ядро.

Скорее всего допущена оговорка, наверное с беговыми дорожками для легкоатлетов:

Вариант 1: Открытый будет - если открытый, тогда стандартный стадион с 400 метровым кругом.

Вариант 2: с беговым манежем для легкоатлетов - манеж это крытый стадион, оборудованный дорожками для бега.

Правильный вариант предполагаю 1, где будет футбольное поле, замкнутая легкоатлетическая беговая дорожка 400 метровая, рядом площадка для игры в волейбол и.т.д.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 48, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 48
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS