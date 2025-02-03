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≡ На две бутылки воды дороже - Тариф на тепло просят существенно поднять в Рудном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51060
На две бутылки воды дороже - Тариф на тепло просят существенно поднять в Рудном
Отправлено: 03.02.25 - 17:06
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Директор ТОО "Рудненские тепловые сети" Олег АБЫЛКАИРОВ заявил, что заявка на новый тариф уже составлена, но точные цифры озвучат после того, как их утвердит Комитет регулирования естественных монополий.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
2010
Re: На две бутылки воды дороже - Тариф на тепло просят...
Отправлено: 03.02.25 - 17:06
#1
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будут стремиться к нынешним костанайским ценникам. То есть, приблизительно стоимость 1 Гкал должна вырасти с 3 614 тенге до 4 600 - 4 900 тенге, поскольку "затраты предприятий в Костанае и Рудном примерно сопоставимы".///В этих городах абсолютно разные технологии теплоснабжения, соответственно и затраты не могут быть сопоставимы. В Рудном теплоноситель это вода нагретая при работе турбин, которая проходит по теплосетям, охлаждается, и опять поступает на ТЭЦ. И только в сильные морозы дополнительно запускают водогрейные котлы.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26474
Re: На две бутылки воды дороже - Тариф на тепло просят...
Отправлено: 03.02.25 - 18:49
#2
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Столько копий было сломано в споре об утечке тепла через круглосуточно открытые окна - и вот очередное повышение тарифа. Справедливо, раз экономить не хотят, термостаты ставить не хотят, краны закрывать не хотят. Поделом.
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