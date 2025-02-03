Отправлено: - 18:34

сайлау курманов:

Пока только в офисе ОСДП, а потом будут скандировать: аким выходи

Цитата:Предприниматели никогда не выйдутЧревато последствиямиДа и в январе не владельцы машин выходилиА фиг пойми ктоБандюганы какие-то завезенные в город за трое суток до начала балагана