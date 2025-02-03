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В Казахстане могут ввести налог на бездетность? Что говорят в Минфине
В Казахстане могут ввести налог на бездетность? Что говорят в Минфине
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51059
В Казахстане могут ввести налог на бездетность? Что говорят в Минфине
Отправлено: 03.02.25 - 10:53
В Министерстве финансов прокомментировали новость о введении в Казахстане налога на бездетность. Ранее в казахстанских СМИ появилась новость о том, что депутат Мажилиса Болат Керимбек предложил ввести такой налог. Сам парламентарий эту информацию опроверг.
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Re: В Казахстане могут ввести налог на бездетность? Что говорят...
Отправлено: 03.02.25 - 10:53
Молодежь покидает страну и не намерены возвращается. Страну превратили в атракцион,всякие переимнования,налоги на пустом месте,борьба за власть,коррупция и протекция, низкая или отсутствие квалификациии,ежедневное подорожание. Слышали, там мальчику обрезание делали и пол члена отрезали. Просто в ужасе,что происходит???
В Казахстане могут ввести налог на бездетность? Что говорят в Минфине
Отправлено: 03.02.25 - 11:08
Цитата:
Традиция берет начало с древних времён, года надо было сутками напролет скакать с коня не слезая, без какой либо гигиены. Но сейчас то уже все есть, и душ, и ванная, и на коне скакать не обязательно. Не пора ли традицию пересмотреть? Женское обрезание - вообще дичь полнейшая, но тоже традиция...
сайлау курманов:
Слышали, там мальчику обрезание делали и пол члена отрезали
Слышали, там мальчику обрезание делали и пол члена отрезали
Традиция берет начало с древних времён, года надо было сутками напролет скакать с коня не слезая, без какой либо гигиены. Но сейчас то уже все есть, и душ, и ванная, и на коне скакать не обязательно. Не пора ли традицию пересмотреть? Женское обрезание - вообще дичь полнейшая, но тоже традиция...
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1120
В Казахстане могут ввести налог на бездетность? Что говорят в Минфине
Отправлено: 03.02.25 - 11:11
А на безмозглость не придумали еще?
Цены на все сделали неподъёмными. Пособия - с гулькину кочерыжку. Самим бы просуществовать. Люди боятся детей заводить исходя из финансовых возможностей. А государству плевать. Не хотите платить за содержание ребенка - платите налог на его отсутствие....очередное дно пробито, господа законотворцы и "слуги" народа...
[Исправлено: vofkakst, 03.02.2025 - 11:15]
Цены на все сделали неподъёмными. Пособия - с гулькину кочерыжку. Самим бы просуществовать. Люди боятся детей заводить исходя из финансовых возможностей. А государству плевать. Не хотите платить за содержание ребенка - платите налог на его отсутствие....очередное дно пробито, господа законотворцы и "слуги" народа...
[Исправлено: vofkakst, 03.02.2025 - 11:15]
В Казахстане могут ввести налог на бездетность? Что говорят в Минфине
Отправлено: 03.02.25 - 11:20
Цитата:
А если раньше жениться, то никаких вопросов не возникает? Что за волшебство? Новое пособие какое-то ввели молодым семьям с детьми?
[Исправлено: maxsaf, 03.02.2025 - 12:24]
Когда люди поздно женятся, возникают вопросы воспитания детей, их становления на ноги.
А если раньше жениться, то никаких вопросов не возникает? Что за волшебство? Новое пособие какое-то ввели молодым семьям с детьми?
[Исправлено: maxsaf, 03.02.2025 - 12:24]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 25.06.07
- Сообщений:
- 224
Re: В Казахстане могут ввести налог на бездетность? Что говорят...
Отправлено: 03.02.25 - 11:48
а потому не рожают- что стимула нет. В России есть материнский капитал: 2, 3 ребенка и можно квартиру купить. А у нас что??? Пособие по рождению?- Коляска максимум, Пособие по уходу за ребенком- на памперсы не хватает.. Поэтому молодежь озабочены заработками, а не рожанием
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1615
В Казахстане могут ввести налог на бездетность? Что говорят в Минфине
Отправлено: 03.02.25 - 12:16
Цитата:
Так нашим тока дай этот стмул! Они вон на дачах по 8 детей рожают! Казахстан и так прибавляется,а Россия вымирает,гляньте статистику.
Михаил:
стимула нет
стимула нет
Так нашим тока дай этот стмул! Они вон на дачах по 8 детей рожают! Казахстан и так прибавляется,а Россия вымирает,гляньте статистику.
Re: В Казахстане могут ввести налог на бездетность? Что говорят...
Отправлено: 03.02.25 - 13:19
сутками напролет скакать с коня не слезая, без какой либо гигиены.
Вообще-то история про этот обычай двоякое.В одном говорится чтобы отличить своих от чужих, достаточно было предьявить и вам верили. Во втором случае в жарких странах где принять душ проблематично,сия процедура была единственной панацеей и профилактикой.
Вообще-то история про этот обычай двоякое.В одном говорится чтобы отличить своих от чужих, достаточно было предьявить и вам верили. Во втором случае в жарких странах где принять душ проблематично,сия процедура была единственной панацеей и профилактикой.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 660
Re: В Казахстане могут ввести налог на бездетность? Что говорят...
Отправлено: 03.02.25 - 16:01
Мечтателей все больше и больше становится! Наверное, видимо мозги у мечтателей нового обложения ограничениями, нетруженные(пустые), и поэтому так дорого обходятся населению страны.
(Пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1658
Re: В Казахстане могут ввести налог на бездетность? Что говорят...
Отправлено: 03.02.25 - 16:25
Цитата:
вы че дергаете Россию, задолбали
Сабыр:
а Россия вымирает,гляньте статистику.
а Россия вымирает,гляньте статистику.
вы че дергаете Россию, задолбали
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16029
Re: В Казахстане могут ввести налог на бездетность? Что говорят...
Отправлено: 03.02.25 - 17:14
Цитата:
Ещё не давно наши соотечественники перезжая в РФ с маленькими детьми получали автоматом мат кап. Но благодаря нашим братьям таджикам которые аулами начали получать по пять раз на семью. . РФ ужесточила и теперь получают только при рождении уже как гражданина РФ.
Михаил:
В России есть материнский капитал: 2, 3 ребенка и можно квартиру купить. А у нас что???
В России есть материнский капитал: 2, 3 ребенка и можно квартиру купить. А у нас что???
Ещё не давно наши соотечественники перезжая в РФ с маленькими детьми получали автоматом мат кап. Но благодаря нашим братьям таджикам которые аулами начали получать по пять раз на семью. . РФ ужесточила и теперь получают только при рождении уже как гражданина РФ.
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