Re: На две бутылки воды дороже - Тариф на тепло просят...

Отправлено: - 17:06

будут стремиться к нынешним костанайским ценникам. То есть, приблизительно стоимость 1 Гкал должна вырасти с 3 614 тенге до 4 600 - 4 900 тенге, поскольку "затраты предприятий в Костанае и Рудном примерно сопоставимы".///В этих городах абсолютно разные технологии теплоснабжения, соответственно и затраты не могут быть сопоставимы. В Рудном теплоноситель это вода нагретая при работе турбин, которая проходит по теплосетям, охлаждается, и опять поступает на ТЭЦ. И только в сильные морозы дополнительно запускают водогрейные котлы.