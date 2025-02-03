Отправлено: - 16:54

Мы хотим там сделать ретроспективу такую улицы. Тот, кто делает тротуар, идёт к нам навстречу

Цитата:Че там идти то?)Положил как обычно брусчатку. И она уже через год благодаря "профессионализму" строителям сама становятся ретро, как будто ей 100 лет.