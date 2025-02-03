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≡ "Хотим сделать ретроспективу" - Что конкретно появится на изъятых участках по ул. Касымханова в Костанае?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51059
"Хотим сделать ретроспективу" - Что конкретно появится на изъятых участках по ул. Касымханова в Костанае?
Отправлено: 03.02.25 - 16:54
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Участки двух домов по улице Касымханова изъяли под госнужды. Жильцы были категорически против и боролись за земли в судах. Что будет на месте домов, уточнил аким города Марат ЖУНДУБАЕВ сегодня, 3 февраля, на аппаратном совещании.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16029
Re: "Хотим сделать ретроспективу" - Что конкретно...
Отправлено: 03.02.25 - 16:54
#1
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Цитата:
Мы хотим там сделать ретроспективу такую улицы. Тот, кто делает тротуар, идёт к нам навстречу


Че там идти то?)
Положил как обычно брусчатку. И она уже через год благодаря "профессионализму" строителям сама становятся ретро, как будто ей 100 лет. 8-)
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