Re: Александр ОЛЕЙНИК: Что-то мутят в наших автобусах?

Отправлено: - 16:10

По поводу хамства:



Цена поднялась на молоко, сразу в магазинах все матерят бедных продавцов. (также продавцы?)



Осень первый гололед. Фиг такси вызовишь. Я два часа уехать не мог. Внутри все кипит. Приехал парень. Я сел молча и доехал за два счётчика.

А чё я ему могу предъявить?

Человек профи у него шипы уже стояли, мужик профи и делает свою работу за два счетчика. Он на два шага видит проблему и заранее меняет резину. А остальные лохи стоят в очереди в шинку на замену резины.



И на автобусе езжу. Да и 30 мин стою на остановке в морозный день и на птичек смотрю, сыпану им семечек и любуюсь) . Подъехал автобус. Сел в салон упёрся в окно и смотрю на красоты нашего города. И мне даже мысли в голову не приходит подойти к водителю и че то Предьявить типа где ты был 30 мин.

Ну глупо же это. Там куча может быть причин, но он же приехал. Может там в базе 10 чайников бегают не могут завести автобус а этот работает.



А главный виновник бардака. Сидит на острове с кубинской сигарой, в панамке и ржёт над всеми вами. Грызитесь лохи, Грызитесь за язык за цены. А я украл с бюджета лярды и плюю на всех на вас))