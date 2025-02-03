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≡ Александр ОЛЕЙНИК: Что-то мутят в наших автобусах?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51059
Александр ОЛЕЙНИК: Что-то мутят в наших автобусах?
Отправлено: 03.02.25 - 12:58
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В конце недели на 6-м маршруте стали происходить непонятные вещи. Во-первых, автобусы невозможно отследить в приложениях SMSBUS или 2ГИС. Кроме того, я обратил внимание, что валидатор отмечает оплату, но на экране количество пассажиров не отображается.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1120
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Что-то мутят в наших автобусах?
Отправлено: 03.02.25 - 12:58
#1
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Ясен пень, что этот безнал не нужен. Как обычно только надзорным органам.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7393
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Что-то мутят в наших автобусах?
Отправлено: 03.02.25 - 13:27
#2
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Еще в ноябре прошлого года видел на трассе колонну автобусов,в этот же день в прессе мелькнула новость о закупе передвижного состава для местного автопарка. Однако,до сих пор я не увидел эти новенькие автобусы на городских маршрутах. Любопытно узнать куди девали транспорт
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16029
Александр ОЛЕЙНИК: Что-то мутят в наших автобусах?
Отправлено: 03.02.25 - 15:10
#3
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Цитата:
vofkakst:
Ясен пень, что этот безнал не нужен. Как обычно только надзорным органам.

Да неа. В Костанае порядок навели. Всем хорошо. Исчезли гонки по городу за пассажирами. Теперь водитель получает зп по кругам. Водителю стало выгодно отработать целиком смену и получить полную зп. (У меня брат там работает) .

Так что скоро и в Рудном будет порядок.

[Исправлено: Vit, 03.02.2025 - 15:11]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16029
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Что-то мутят в наших автобусах?
Отправлено: 03.02.25 - 16:10
#4
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По поводу хамства:

Цена поднялась на молоко, сразу в магазинах все матерят бедных продавцов. (также продавцы?)

Осень первый гололед. Фиг такси вызовишь. Я два часа уехать не мог. Внутри все кипит. Приехал парень. Я сел молча и доехал за два счётчика.
А чё я ему могу предъявить?
Человек профи у него шипы уже стояли, мужик профи и делает свою работу за два счетчика. Он на два шага видит проблему и заранее меняет резину. А остальные лохи стоят в очереди в шинку на замену резины.

И на автобусе езжу. Да и 30 мин стою на остановке в морозный день и на птичек смотрю, сыпану им семечек и любуюсь) . Подъехал автобус. Сел в салон упёрся в окно и смотрю на красоты нашего города. И мне даже мысли в голову не приходит подойти к водителю и че то Предьявить типа где ты был 30 мин.
Ну глупо же это. Там куча может быть причин, но он же приехал. Может там в базе 10 чайников бегают не могут завести автобус а этот работает.

А главный виновник бардака. Сидит на острове с кубинской сигарой, в панамке и ржёт над всеми вами. Грызитесь лохи, Грызитесь за язык за цены. А я украл с бюджета лярды и плюю на всех на вас))
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