Отправлено: - 17:14

Михаил:

В России есть материнский капитал: 2, 3 ребенка и можно квартиру купить. А у нас что???

Цитата:Ещё не давно наши соотечественники перезжая в РФ с маленькими детьми получали автоматом мат кап. Но благодаря нашим братьям таджикам которые аулами начали получать по пять раз на семью. . РФ ужесточила и теперь получают только при рождении уже как гражданина РФ.