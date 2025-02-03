Врачи под ударом: как защитить медиков от агрессии пациентов в Казахстане
Отправлено: 03.02.25 - 15:48
Министру надо говорить, что одним суровым наказанием, она не добьется порядка в поликлиниках, больницах! Раньше тоже медиков били, но медицина не изменилась, наоборот стала требовательной к себе! Были приписки и тем самым хищения бюджетных средств путем приписок, хотя бы кого-либо из медиков привлекли к уголовной ответственности? Нет, никого! Вопрос: А кто крышует их и за какие заслуги? Многие врачи давно отдалились от населения, оказывая за деньги по факту, не медицинскую помощь, а ограничились лишь оказанием медицинских услуг! Не лечат, а лишь поддерживают! Так и оказывайте эти услуги качественно, не народ же придумал для врача прием длиной 15 минут! Сами же своими очередями отбили у народа ходить в поликлиник,больницы! Это министры здравоохранений придумали сами такое короткое время приема! Многие врачи, профессионально за 33 года зависимости, некомпетентны, ведь поэтому гос-во, чтобы как-нибудь повысить ответственность медиков перед населением, сейчас законом ввело страхование профессиональной деятельности медицинского работника, начиная от медсестер и кончая самим министром здравоохранения! Требуя к себе внимание, министр здравоохранения пусть не забывает о профессионализме врачей, о их компетентности, пусть борется вместе с МВД с приписками медсестер, врачей насчет приема пациентов. Сейчас медицину превратили в бизнес структуру, ничего бесплатного нет, все услуги оплачиваются самими пациентами из средств Фонда ОСМС, куда население аккумулирует свои деньги, а также оплачивается государством, в виде ГОБМП, но ни один субъект здравоохранения не работает бесплатно для населения и не надо людям обманывать людей, создавая умышленно очереди! Народ не виноват, что медицинские кадры готовят за деньги меркантильные институты, колледжи, и поэтому платное обучение за деньги приводит к отсутствию квалифицированных врачей, медсестер, которые не получают знаний, поскольку оценка знаний дается за деньги, нет также компетентного руководства в самих субъектах здравоохранения! Отсюда не хватает медиков! Сначала министр пусть у себя в министерстве наведет порядок, а не надо требовать к себе трепетного отношения, пытаясь набрать себе положительные баллы! Сколько негатива в медицине, а ВОЗ и ныне там! Будут медики плохо работать, население будет все равно их наказывать как может! Нужен толковый министр, а не жалобщик и не исполнитель ради исполнения!
[Исправлено: абике, 03.02.2025 - 16:54]