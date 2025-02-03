Отправлено: - 11:08

сайлау курманов:

Слышали, там мальчику обрезание делали и пол члена отрезали

Цитата:Традиция берет начало с древних времён, года надо было сутками напролет скакать с коня не слезая, без какой либо гигиены. Но сейчас то уже все есть, и душ, и ванная, и на коне скакать не обязательно. Не пора ли традицию пересмотреть? Женское обрезание - вообще дичь полнейшая, но тоже традиция...