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≡ В Казахстане могут ввести налог на бездетность? Что говорят в Минфине
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51054
В Казахстане могут ввести налог на бездетность? Что говорят в Минфине
Отправлено: 03.02.25 - 10:53
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В Министерстве финансов прокомментировали новость о введении в Казахстане налога на бездетность. Ранее в казахстанских СМИ появилась новость о том, что депутат Мажилиса Болат Керимбек предложил ввести такой налог. Сам парламентарий эту информацию опроверг.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7391
Re: В Казахстане могут ввести налог на бездетность? Что говорят...
Отправлено: 03.02.25 - 10:53
#1
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Молодежь покидает страну и не намерены возвращается. Страну превратили в атракцион,всякие переимнования,налоги на пустом месте,борьба за власть,коррупция и протекция, низкая или отсутствие квалификациии,ежедневное подорожание. Слышали, там мальчику обрезание делали и пол члена отрезали. Просто в ужасе,что происходит???
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26473
В Казахстане могут ввести налог на бездетность? Что говорят в Минфине
Отправлено: 03.02.25 - 11:08
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
Слышали, там мальчику обрезание делали и пол члена отрезали

Традиция берет начало с древних времён, года надо было сутками напролет скакать с коня не слезая, без какой либо гигиены. Но сейчас то уже все есть, и душ, и ванная, и на коне скакать не обязательно. Не пора ли традицию пересмотреть? Женское обрезание - вообще дичь полнейшая, но тоже традиция...
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1119
В Казахстане могут ввести налог на бездетность? Что говорят в Минфине
Отправлено: 03.02.25 - 11:11
#3
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А на безмозглость не придумали еще?

Цены на все сделали неподъёмными. Пособия - с гулькину кочерыжку. Самим бы просуществовать. Люди боятся детей заводить исходя из финансовых возможностей. А государству плевать. Не хотите платить за содержание ребенка - платите налог на его отсутствие....очередное дно пробито, господа законотворцы и "слуги" народа...

[Исправлено: vofkakst, 03.02.2025 - 11:15]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26473
В Казахстане могут ввести налог на бездетность? Что говорят в Минфине
Отправлено: 03.02.25 - 11:20
#4
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Цитата:
Когда люди поздно женятся, возникают вопросы воспитания детей, их становления на ноги. 

А если раньше жениться, то никаких вопросов не возникает? Что за волшебство? Новое пособие какое-то ввели молодым семьям с детьми?

[Исправлено: maxsaf, 03.02.2025 - 12:24]
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
224
Re: В Казахстане могут ввести налог на бездетность? Что говорят...
Отправлено: 03.02.25 - 11:48
#5
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а потому не рожают- что стимула нет. В России есть материнский капитал: 2, 3 ребенка и можно квартиру купить. А у нас что??? Пособие по рождению?- Коляска максимум, Пособие по уходу за ребенком- на памперсы не хватает.. Поэтому молодежь озабочены заработками, а не рожанием
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1615
В Казахстане могут ввести налог на бездетность? Что говорят в Минфине
Отправлено: 03.02.25 - 12:16
#6
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Цитата:
Михаил:
стимула нет

Так нашим тока дай этот стмул! Они вон на дачах по 8 детей рожают! Казахстан и так прибавляется,а Россия вымирает,гляньте статистику.
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