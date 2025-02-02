maxsaf: Наоборот, стороны стараются пуще прежнего на самые лучшие переговорные позиции выйти...
Играет роль будущая линия разграничения (раздела), поэтому стараются улучшить свои позиций. Но Курская область та, не освобождена, тоже аргумент для обмена территориями в предстоящих переговорах. Тот же госсекретарь США М.Рубио на днях сказал, что стороны должны будут пойти на обоюдные уступки .
Вот видишь, опять врешь. Речь шла во первых о ЛИЧНЫХ сообщениях Электрона ко мне И во вторых я не передавал это в редакцию, чтоб его наказать и его не наказывали за это.. Проглотил? Надо же опять извернуть и что то выдумать тебе ..
Президент Украины Владимир Зеленский опроверг данные о сумме выделенных властями Соединенных Штатов средств Украине. Заявление прозвучало в интервью Associated Press.
«Мы сегодня слышим от Соединенных Штатов Америки, что Америка дала Украине сотни миллиардов [долларов], 177, сказать точнее, такая точная цифра звучала. (...) Или 200, говорят некоторые люди. Мы никогда не получали [столько]», — заявил украинский лидер.
Зеленский подчеркнул, что «не знает, где все эти деньги». Он сообщил, что Киев получил от США только 75 миллиардов долларов.
Агентство США по международному развитию USAID финансировало исследования в области биооружия, в частности, COVID-19, жертвами которого стали миллионы людей. Неприятные подробности о деятельности организации раскрыл американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х.
«Знаете ли вы, что USAID, используя ваши налоговые отчисления, финансировало исследования в области биологического оружия, включая COVID-19?» — написал миллиардер.
Звучит ужасно. Но если вдуматься, то исследования в области биооружия могут быть связаны как с его разработкой, так и со способами защиты от него. Очень умно, многие купятся на лозунг, хотя явно видна манипуляция информацией. Нужны подробности и конкретика.
maxsaf: Агентство США по международному развитию USAID финансировало исследования в области биооружия,
Откуда конкретно эта выдержка? На самом экс-твиттере такого не написано. Нижняя часть есть, да, дословный пост Маска. Но он же и приводит ссылку на пост другого пользователя, в которой сообщается что юсаид направил деньги, 53 млн долларов, какой-то ecohealth alliance, а та уже финансировала исследования коронавирусов вообще в Ухане. Кстати предыдущий пост Маска звучит как " Следующей я покупаю Coca-Cola чтобы вернуть в нее кокаин". Головой парень похоже подвинулся. Или, возможно, на фоне своих впечатляющих успехов в инженерных областях утратил критическое восприятие в первую очередь самого себя. Хотя, с другой стороны, возможно просто основываясь на личном опыте, как это правильно называется - добросовестно заблуждается, жаждет "помочь" прочим людям.
От этого меньше российских солдат погибает? Цитата:
maxsaf: Агентство США по международному развитию USAID финансировало исследования в области биооружия
То что Юсейд црушная контора это понятно любому Другой момент Трамп и его советники не такие дураки чтобы отказываться от такого инструмента влияния Просто сейчас нужных людей уберут от рычагов и дальше запустят конвейер Трамп мстит всем кто его последние 4 года обижал ЦРУ и ФБР там первые в списках Проблема в том что данные по убийству Кеннеди до сих пор засекречены))) Могут повторить)
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