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Агентство США по международному развитию USAID финансировало исследования в области биооружия, в частности, COVID-19, жертвами которого стали миллионы людей. Неприятные подробности о деятельности организации раскрыл американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х.



«Знаете ли вы, что USAID, используя ваши налоговые отчисления, финансировало исследования в области биологического оружия, включая COVID-19?» — написал миллиардер.





Цитата:Звучит ужасно. Но если вдуматься, то исследования в области биооружия могут быть связаны как с его разработкой, так и со способами защиты от него. Очень умно, многие купятся на лозунг, хотя явно видна манипуляция информацией. Нужны подробности и конкретика.