maxsaf: Наоборот, стороны стараются пуще прежнего на самые лучшие переговорные позиции выйти...
Играет роль будущая линия разграничения (раздела), поэтому стараются улучшить свои позиций. Но Курская область та, не освобождена, тоже аргумент для обмена территориями в предстоящих переговорах. Тот же госсекретарь США М.Рубио на днях сказал, что стороны должны будут пойти на обоюдные уступки .
Вот видишь, опять врешь. Речь шла во первых о ЛИЧНЫХ сообщениях Электрона ко мне И во вторых я не передавал это в редакцию, чтоб его наказать и его не наказывали за это.. Проглотил? Надо же опять извернуть и что то выдумать тебе ..
Президент Украины Владимир Зеленский опроверг данные о сумме выделенных властями Соединенных Штатов средств Украине. Заявление прозвучало в интервью Associated Press.
«Мы сегодня слышим от Соединенных Штатов Америки, что Америка дала Украине сотни миллиардов [долларов], 177, сказать точнее, такая точная цифра звучала. (...) Или 200, говорят некоторые люди. Мы никогда не получали [столько]», — заявил украинский лидер.
Зеленский подчеркнул, что «не знает, где все эти деньги». Он сообщил, что Киев получил от США только 75 миллиардов долларов.
Агентство США по международному развитию USAID финансировало исследования в области биооружия, в частности, COVID-19, жертвами которого стали миллионы людей. Неприятные подробности о деятельности организации раскрыл американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х.
«Знаете ли вы, что USAID, используя ваши налоговые отчисления, финансировало исследования в области биологического оружия, включая COVID-19?» — написал миллиардер.
Звучит ужасно. Но если вдуматься, то исследования в области биооружия могут быть связаны как с его разработкой, так и со способами защиты от него. Очень умно, многие купятся на лозунг, хотя явно видна манипуляция информацией. Нужны подробности и конкретика.
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