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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6563
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.02.25 - 11:10
#2251
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Цитата:
maxsaf:
Наоборот, стороны стараются пуще прежнего на самые лучшие переговорные позиции выйти...


Играет роль будущая линия разграничения (раздела), поэтому стараются улучшить свои позиций. Но Курская область та, не освобождена, тоже аргумент для обмена территориями в предстоящих переговорах. Тот же госсекретарь США М.Рубио на днях сказал, что стороны должны будут пойти на обоюдные уступки 8-) 8-) 8-).

[Исправлено: Kairat stayer, 02.02.2025 - 12:17]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6563
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.02.25 - 11:13
#2252
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Кстати, в случае перемирия, про снятие частичных санкций речь идёт. Д.Трамп не говорил и не обещал все санкций снять, в настоящее время, обе стороны интересует вопрос гарантии безопасности стран.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43218
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.02.25 - 12:22
#2253
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
111: Я не сообщаю такое. В сообщениях редакции:

Вот видишь, опять врешь.
Речь шла во первых о ЛИЧНЫХ сообщениях Электрона ко мне
И во вторых я не передавал это в редакцию, чтоб его наказать и его не наказывали за это..
Проглотил?
Надо же опять извернуть и что то выдумать тебе ..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43218
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.02.25 - 16:13
#2254
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У Путина появился Хозяин..


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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17537
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.02.25 - 16:15
#2255
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Цитата:
111:
У Путина появился Хозяин..

Да смешно смотрится

Когда вся политика путина это упование на то что Трамп придет и порядок наведёт))

Стоило корчить из себя геостратега и многоходовочника если в итоге решением вопроса будут умирать твои солдаты или нет ведает мелкий коммерс с Бруклина поднявшийся на дешёвой недвижке для бедных))

Советую глянуть новый фильм про Трампа
Очень показательно))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43218
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.02.25 - 16:25
#2256
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Путин




[Исправлено: 111, 02.02.2025 - 17:29]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43218
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.02.25 - 16:26
#2257
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Трамп


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43218
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.02.25 - 16:28
#2258
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Пешка Путина




Хваленый Брикс сел в собственную лужу..

[Исправлено: 111, 02.02.2025 - 17:30]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4193
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.02.25 - 17:08
#2259
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Весёлого выходного, форумчане!:lol:


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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1657
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.02.25 - 18:17
#2260
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за своим хозяином смотрите, тихоходки
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43218
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.02.25 - 20:12
#2261
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София Яворская.
Убита Россией вместе с родителями в Полтаве.
Это Русский мир, который там насаживает Россия, пришел и убил их всех..




[Исправлено: 111, 02.02.2025 - 21:13]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26468
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.02.25 - 00:48
#2262
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Цитата:
electro:
за своим хозяином


За руку кусь-кусь

Цитата:
Президент Украины Владимир Зеленский опроверг данные о сумме выделенных властями Соединенных Штатов средств Украине. Заявление прозвучало в интервью Associated Press.

«Мы сегодня слышим от Соединенных Штатов Америки, что Америка дала Украине сотни миллиардов [долларов], 177, сказать точнее, такая точная цифра звучала. (...) Или 200, говорят некоторые люди. Мы никогда не получали [столько]», — заявил украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что «не знает, где все эти деньги». Он сообщил, что Киев получил от США только 75 миллиардов долларов.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26468
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.02.25 - 01:03
#2263
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Цитата:
Агентство США по международному развитию USAID финансировало исследования в области биооружия, в частности, COVID-19, жертвами которого стали миллионы людей. Неприятные подробности о деятельности организации раскрыл американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х.

«Знаете ли вы, что USAID, используя ваши налоговые отчисления, финансировало исследования в области биологического оружия, включая COVID-19?» — написал миллиардер.


Звучит ужасно. Но если вдуматься, то исследования в области биооружия могут быть связаны как с его разработкой, так и со способами защиты от него. Очень умно, многие купятся на лозунг, хотя явно видна манипуляция информацией. Нужны подробности и конкретика.
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