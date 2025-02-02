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≡ Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51053
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 02.02.25 - 13:06
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Из логики оппонентов следует, что наше государство, эту недокормленную корову, надо нещадно бить, дабы она давала больше молока. Отбери все у коррупционеров, забери награбленное из наших недр у корпораций любимых ими стран - и можно зажить припеваючи.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26468
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве...
Отправлено: 03.02.25 - 00:19
#60
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Цитата:
отбери все у коррупционеров, забери награбленное из наших недр у корпораций любимых ими стран и можно зажить припеваючи.

Аж целых несколько дней можно будет жить как в европах :lol: но потом снова прийдётся головой думать ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26468
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 03.02.25 - 00:21
#61
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Цитата:
Гога:
Весело тут , однако ! Особенно хорош ***Хорошо я русский еще..***

Еще. В процессе :lol:
Линька :lol:

[Исправлено: maxsaf, 03.02.2025 - 01:30]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43218
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 03.02.25 - 00:24
#62
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Цитата:
abaika95:
Всем плевать на твое мнение Ты не ощущал ?)) Цитата:

Дело в том что ощущает, что он просто был никем тут.
Только постфактум через 20 лет заговорил, может надоело подчиняться янки и учить аглицкий?
Но жена и дети, тут уж никуда не денешься..
Никем тут и ни кем там.
Это как с животными, они всегда равны, независимо куда их вывезут, главное чтоб кормили..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26468
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве...
Отправлено: 03.02.25 - 00:28
#63
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Цитата:
111:
Только постфактум через 20 лет заговорил, может надоело

Так и есть, все двадцать лет за меня кто-то другой тебе тут отвешивал. Я только постфактум начал, неделю назад :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11547
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 03.02.25 - 00:34
#64
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---Где бенефис того , который ***Хорошо я русский еще..***? Время уже подошло , грушевый в помощь :lol:
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