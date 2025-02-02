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≡ Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51053
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 02.02.25 - 13:06
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Из логики оппонентов следует, что наше государство, эту недокормленную корову, надо нещадно бить, дабы она давала больше молока. Отбери все у коррупционеров, забери награбленное из наших недр у корпораций любимых ими стран - и можно зажить припеваючи.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26468
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 02.02.25 - 23:19
#45
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Цитата:
111:
Почему ты, ненавидя казахский язык, вносишь оскорбления по нему в любую тему?

Где в данной теме хоть одно оскорбление в адрес казахского языка?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43218
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 02.02.25 - 23:20
#46
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Цитата:
Радуйся, автор тебе хочет площадку предоставить для высказывания твоих мыслей.

Не совсем понял, по моему он говорил о твоих мыслях, когда ты ненавидишь все наше, язык, культуру, самих казахстанцев и открыто презираешь их..

[Исправлено: 111, 03.02.2025 - 00:21]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26468
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 02.02.25 - 23:23
#47
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Цитата:
111:
по моему он говорил о твоих мыслях, когда ты ненавидишь все наше, язык, культуру, самих казахстанцев и открыто презираешь их..

Автор говорил о бестактных и едких комментариях. Если он этого не заметил в твоих комментариях, то тем хуже для него самого. Его обвинят в предвзятости.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43218
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 02.02.25 - 23:23
#48
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Цитата:
maxsaf:
Да вся статья это очень личные выпады по отношению к комментаторам.

По отношению к тебе и электрону, ну и остальным, кого тут мы приняли, вырастили и сохранили, а потом они убежали к себе, когда там стало лучше, и хают нас..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26468
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 02.02.25 - 23:24
#49
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Цитата:
111:
он говорил о твоих мыслях, когда ты ненавидишь все наше, язык, культуру, самих казахстанцев и открыто презираешь их..

Где он это написал, в каком предложении? :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26468
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 02.02.25 - 23:26
#50
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Цитата:
111:
По отношению к тебе и электрону, ну и остальным, кого тут мы приняли, вырастили и сохранили, а потом они убежали к себе, когда там стало лучше, и хают нас..

Автор и сам жил в Греции, ЕМНИП, просто там у него не срослось, и теперь видимо резко поднялся уровень патриотизма 8-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17537
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 02.02.25 - 23:42
#51
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
клубнику я збираю в Германии

Ещё хуже
Цитата:
родом из Шанхая2022:
.пока что у меня пачпорт гражданина Казахстана и ты будете обращать на моё мнение...

Мне плевать на твое мнение
Как на гражданина
И как на гасторбайтера темболее
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17537
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 02.02.25 - 23:44
#52
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Цитата:
maxsaf:
Передайте автору, что Абайка позаботился, чтобы тут местные боялись хоть слово сказать. Обязательная регистрация с подтверждением номера телефона - тоже его рук дело. Осталось пару человек бесстрашных, остальные просто боятся что-то сказать. Спасибо тебе, Абайка, за такую демократию и гласность

Передайте канадцу что это личная приблуда НГ
На остальных сайтах как-то по проще
Цитата:
maxsaf:
Канадцы никогда не жили в Казахстане, им не с чем сравнивать, вот и критикуют

А ты тут причем?
Ты нигде толком не жил)
Молодость в одной стране, старость в другой
Сравнивать не можешь
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26468
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве...
Отправлено: 02.02.25 - 23:45
#53
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Цитата:
Пусть выскажутся, расскажут, что стране нужно сделать для того, чтобы она не огорчала их со столь незавидным постоянством,

Много лет назад я бы сказал, что русский язык нужно сделать вторым государственным. К сожалению, точка невозврата давно пройдена, остаётся лишь наблюдать со стороны, как Казахстан постепенно становится монокультурным и мононациональным государством. А если не поднажмут хотя бы на английский - то ещё и в информационную самоизоляцию улетят. 8-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26468
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 02.02.25 - 23:47
#54
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Цитата:
abaika95:
Передайте канадцу что это личная приблуда НГ На остальных сайтах как-то по проще

Покажи мне хоть один информационный ресурс в КЗ, с возможностью комментировать, где не требуют номер телефона, или почту с привязкой к номеру?

[Исправлено: maxsaf, 03.02.2025 - 00:48]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26468
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 02.02.25 - 23:50
#55
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Цитата:
abaika95:
А ты тут причем? Ты нигде толком не жил) Молодость в одной стране, старость в другой Сравнивать не можешь

А что, чтобы сравнивать, надо всю жизнь туда-сюда мотаться и жить по году и там и там?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17537
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 02.02.25 - 23:54
#56
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Цитата:
maxsaf:
Много лет назад я бы сказал, что русский язык нужно сделать вторым государственным.

Всем плевать на твое мнение
Ты не ощущал ?))
Цитата:
maxsaf:
Покажи мне хоть один информационный ресурс в КЗ, с возможностью комментировать, где не требуют номер телефона, или почту с привязкой к номеру?

Любой
Буквально Цитата:
maxsaf:
А что, чтобы сравнивать, надо всю жизнь туда-сюда мотаться и жить по году и там и там?

Да
Иначе получается ты тут молодость прожил тебе в молодости тут не зашло
А на старости лет поехал в колхоз (Канада переводится примерно так)
Естественно старику в колхозе лучше
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26468
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 02.02.25 - 23:58
#57
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Цитата:
abaika95:
Всем плевать на твое мнение Ты не ощущал ?))

Фух, а я уже было подумал, что статья обо мне и про меня. Спасибо Абайка, прям камень с плеч :lol:
Наверное статья про Акроса, он больше всех критикует власть, настоящий оппозиционер ))

Цитата:
abaika95:
Любой Буквально

Ссылку давай)

[Исправлено: maxsaf, 03.02.2025 - 01:00]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26468
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 03.02.25 - 00:15
#58
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Цитата:
А некоторые возбуждаются, еще не прочитав текста.

Да, есть и такие. :lol: которые как в той поговорке, не читатели, а писатели :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11547
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве...
Отправлено: 03.02.25 - 00:18
#59
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---Весело тут , однако ! Особенно хорош ***Хорошо я русский еще..*** ;-) :lol: ;-)
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