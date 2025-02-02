Отправлено: - 23:23

111:

по моему он говорил о твоих мыслях, когда ты ненавидишь все наше, язык, культуру, самих казахстанцев и открыто презираешь их..

Цитата:Автор говорил о бестактных и едких комментариях. Если он этого не заметил в твоих комментариях, то тем хуже для него самого. Его обвинят в предвзятости.