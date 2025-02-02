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Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51053
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 02.02.25 - 13:06
Из логики оппонентов следует, что наше государство, эту недокормленную корову, надо нещадно бить, дабы она давала больше молока. Отбери все у коррупционеров, забери награбленное из наших недр у корпораций любимых ими стран - и можно зажить припеваючи.
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Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 02.02.25 - 23:19
Цитата:
Где в данной теме хоть одно оскорбление в адрес казахского языка?
111:
Почему ты, ненавидя казахский язык, вносишь оскорбления по нему в любую тему?
Почему ты, ненавидя казахский язык, вносишь оскорбления по нему в любую тему?
Где в данной теме хоть одно оскорбление в адрес казахского языка?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43217
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 02.02.25 - 23:20
Цитата:
Не совсем понял, по моему он говорил о твоих мыслях, когда ты ненавидишь все наше, язык, культуру, самих казахстанцев и открыто презираешь их..
[Исправлено: 111, 03.02.2025 - 00:21]
Радуйся, автор тебе хочет площадку предоставить для высказывания твоих мыслей.
Не совсем понял, по моему он говорил о твоих мыслях, когда ты ненавидишь все наше, язык, культуру, самих казахстанцев и открыто презираешь их..
[Исправлено: 111, 03.02.2025 - 00:21]
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 02.02.25 - 23:23
Цитата:
Автор говорил о бестактных и едких комментариях. Если он этого не заметил в твоих комментариях, то тем хуже для него самого. Его обвинят в предвзятости.
111:
по моему он говорил о твоих мыслях, когда ты ненавидишь все наше, язык, культуру, самих казахстанцев и открыто презираешь их..
по моему он говорил о твоих мыслях, когда ты ненавидишь все наше, язык, культуру, самих казахстанцев и открыто презираешь их..
Автор говорил о бестактных и едких комментариях. Если он этого не заметил в твоих комментариях, то тем хуже для него самого. Его обвинят в предвзятости.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43217
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 02.02.25 - 23:23
Цитата:
По отношению к тебе и электрону, ну и остальным, кого тут мы приняли, вырастили и сохранили, а потом они убежали к себе, когда там стало лучше, и хают нас..
maxsaf:
Да вся статья это очень личные выпады по отношению к комментаторам.
Да вся статья это очень личные выпады по отношению к комментаторам.
По отношению к тебе и электрону, ну и остальным, кого тут мы приняли, вырастили и сохранили, а потом они убежали к себе, когда там стало лучше, и хают нас..
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 02.02.25 - 23:24
Цитата:
Где он это написал, в каком предложении?
111:
он говорил о твоих мыслях, когда ты ненавидишь все наше, язык, культуру, самих казахстанцев и открыто презираешь их..
он говорил о твоих мыслях, когда ты ненавидишь все наше, язык, культуру, самих казахстанцев и открыто презираешь их..
Где он это написал, в каком предложении?
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 02.02.25 - 23:26
Цитата:
Автор и сам жил в Греции, ЕМНИП, просто там у него не срослось, и теперь видимо резко поднялся уровень патриотизма
111:
По отношению к тебе и электрону, ну и остальным, кого тут мы приняли, вырастили и сохранили, а потом они убежали к себе, когда там стало лучше, и хают нас..
По отношению к тебе и электрону, ну и остальным, кого тут мы приняли, вырастили и сохранили, а потом они убежали к себе, когда там стало лучше, и хают нас..
Автор и сам жил в Греции, ЕМНИП, просто там у него не срослось, и теперь видимо резко поднялся уровень патриотизма
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17537
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 02.02.25 - 23:42
Цитата:
Ещё хуже
Цитата:
Мне плевать на твое мнение
Как на гражданина
И как на гасторбайтера темболее
родом из Шанхая2022:
клубнику я збираю в Германии
клубнику я збираю в Германии
Ещё хуже
Цитата:
родом из Шанхая2022:
.пока что у меня пачпорт гражданина Казахстана и ты будете обращать на моё мнение...
.пока что у меня пачпорт гражданина Казахстана и ты будете обращать на моё мнение...
Мне плевать на твое мнение
Как на гражданина
И как на гасторбайтера темболее
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17537
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 02.02.25 - 23:44
Цитата:
Передайте канадцу что это личная приблуда НГ
На остальных сайтах как-то по проще
Цитата:
А ты тут причем?
Ты нигде толком не жил)
Молодость в одной стране, старость в другой
Сравнивать не можешь
maxsaf:
Передайте автору, что Абайка позаботился, чтобы тут местные боялись хоть слово сказать. Обязательная регистрация с подтверждением номера телефона - тоже его рук дело. Осталось пару человек бесстрашных, остальные просто боятся что-то сказать. Спасибо тебе, Абайка, за такую демократию и гласность
Передайте автору, что Абайка позаботился, чтобы тут местные боялись хоть слово сказать. Обязательная регистрация с подтверждением номера телефона - тоже его рук дело. Осталось пару человек бесстрашных, остальные просто боятся что-то сказать. Спасибо тебе, Абайка, за такую демократию и гласность
Передайте канадцу что это личная приблуда НГ
На остальных сайтах как-то по проще
Цитата:
maxsaf:
Канадцы никогда не жили в Казахстане, им не с чем сравнивать, вот и критикуют
Канадцы никогда не жили в Казахстане, им не с чем сравнивать, вот и критикуют
А ты тут причем?
Ты нигде толком не жил)
Молодость в одной стране, старость в другой
Сравнивать не можешь
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве...
Отправлено: 02.02.25 - 23:45
Цитата:
Много лет назад я бы сказал, что русский язык нужно сделать вторым государственным. К сожалению, точка невозврата давно пройдена, остаётся лишь наблюдать со стороны, как Казахстан постепенно становится монокультурным и мононациональным государством. А если не поднажмут хотя бы на английский - то ещё и в информационную самоизоляцию улетят.
Пусть выскажутся, расскажут, что стране нужно сделать для того, чтобы она не огорчала их со столь незавидным постоянством,
Много лет назад я бы сказал, что русский язык нужно сделать вторым государственным. К сожалению, точка невозврата давно пройдена, остаётся лишь наблюдать со стороны, как Казахстан постепенно становится монокультурным и мононациональным государством. А если не поднажмут хотя бы на английский - то ещё и в информационную самоизоляцию улетят.
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 02.02.25 - 23:47
Цитата:
Покажи мне хоть один информационный ресурс в КЗ, с возможностью комментировать, где не требуют номер телефона, или почту с привязкой к номеру?
[Исправлено: maxsaf, 03.02.2025 - 00:48]
abaika95:
Передайте канадцу что это личная приблуда НГ На остальных сайтах как-то по проще
Передайте канадцу что это личная приблуда НГ На остальных сайтах как-то по проще
Покажи мне хоть один информационный ресурс в КЗ, с возможностью комментировать, где не требуют номер телефона, или почту с привязкой к номеру?
[Исправлено: maxsaf, 03.02.2025 - 00:48]
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 02.02.25 - 23:50
Цитата:
А что, чтобы сравнивать, надо всю жизнь туда-сюда мотаться и жить по году и там и там?
abaika95:
А ты тут причем? Ты нигде толком не жил) Молодость в одной стране, старость в другой Сравнивать не можешь
А ты тут причем? Ты нигде толком не жил) Молодость в одной стране, старость в другой Сравнивать не можешь
А что, чтобы сравнивать, надо всю жизнь туда-сюда мотаться и жить по году и там и там?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17537
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 02.02.25 - 23:54
Цитата:
Всем плевать на твое мнение
Ты не ощущал ?))
Цитата:
Любой
Буквально Цитата:
Да
Иначе получается ты тут молодость прожил тебе в молодости тут не зашло
А на старости лет поехал в колхоз (Канада переводится примерно так)
Естественно старику в колхозе лучше
maxsaf:
Много лет назад я бы сказал, что русский язык нужно сделать вторым государственным.
Много лет назад я бы сказал, что русский язык нужно сделать вторым государственным.
Всем плевать на твое мнение
Ты не ощущал ?))
Цитата:
maxsaf:
Покажи мне хоть один информационный ресурс в КЗ, с возможностью комментировать, где не требуют номер телефона, или почту с привязкой к номеру?
Покажи мне хоть один информационный ресурс в КЗ, с возможностью комментировать, где не требуют номер телефона, или почту с привязкой к номеру?
Любой
Буквально Цитата:
maxsaf:
А что, чтобы сравнивать, надо всю жизнь туда-сюда мотаться и жить по году и там и там?
А что, чтобы сравнивать, надо всю жизнь туда-сюда мотаться и жить по году и там и там?
Да
Иначе получается ты тут молодость прожил тебе в молодости тут не зашло
А на старости лет поехал в колхоз (Канада переводится примерно так)
Естественно старику в колхозе лучше
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 02.02.25 - 23:58
Цитата:
Фух, а я уже было подумал, что статья обо мне и про меня. Спасибо Абайка, прям камень с плеч
Цитата:
Ссылку давай)
abaika95:
Всем плевать на твое мнение Ты не ощущал ?))
Всем плевать на твое мнение Ты не ощущал ?))
Фух, а я уже было подумал, что статья обо мне и про меня. Спасибо Абайка, прям камень с плеч
Цитата:
abaika95:
Любой Буквально
Любой Буквально
Ссылку давай)
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