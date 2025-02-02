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Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
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Я робот(Пользователи)
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Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 02.02.25 - 13:06
Из логики оппонентов следует, что наше государство, эту недокормленную корову, надо нещадно бить, дабы она давала больше молока. Отбери все у коррупционеров, забери награбленное из наших недр у корпораций любимых ими стран - и можно зажить припеваючи.
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Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве...
Отправлено: 02.02.25 - 13:06
Цитата:
О, правильно!
Загнивающий Запад построен на нашей крови, обычных советских людей!
Тов. Воронину и тов. Бондаренко пришла помощь..
Их не смущает, что основа благополучия этих стран – внешняя подпитка за счет построенной ими мировой финансовой системы, то есть нас с вами.
О, правильно!
Загнивающий Запад построен на нашей крови, обычных советских людей!
Тов. Воронину и тов. Бондаренко пришла помощь..
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве...
Отправлено: 02.02.25 - 13:08
Цитата:
Ну да, понятно про кого слово, про канадца и германца, которые чтоб доказать что лучше там, хают тут всё, язык, казахов, людей, кто не свалил..
Для этих людей тут все плохо..
Из логики этих вечно брюзжащих оппонентов следует, что наше государство, эту недокормленную корову
Ну да, понятно про кого слово, про канадца и германца, которые чтоб доказать что лучше там, хают тут всё, язык, казахов, людей, кто не свалил..
Для этих людей тут все плохо..
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве...
Отправлено: 02.02.25 - 13:15
Цитата:
Примечательно, когда у нас председателя ОСИ критикуют за тупые растраты на праздники ради первого места и похвалы от акимата, какие то снова бесконечные суды против предпринимателей, он и его всякая близкая шушера говорит про ОСИ точно так же, травя друг на друга людей..
Поставь сюда слово ОСИ и один в один прям..
Так и хочется спросить: «Господа! Что дает вам право быть столь бесцеремонными? Страна недооценила ваш вклад в ее развитие? Или вы совершили подвиг ради нее? Что?».
Примечательно, когда у нас председателя ОСИ критикуют за тупые растраты на праздники ради первого места и похвалы от акимата, какие то снова бесконечные суды против предпринимателей, он и его всякая близкая шушера говорит про ОСИ точно так же, травя друг на друга людей..
Поставь сюда слово ОСИ и один в один прям..
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве...
Отправлено: 02.02.25 - 13:25
Цитата:
Что мешает нам сделать такой же станок?
Вы говорите строить фабрики и заводы, электростанции и науки, а вот сами не можете сделать элементарный станок ксерокс для денег..
Да, действительно только говорить умеем и этого у нас не отнять..
И, поскольку у нас нет станка, печатающего доллары, то остается только засучить рукава и заняться тем, что создает добавочную стоимость: строить заводы,
Что мешает нам сделать такой же станок?
Вы говорите строить фабрики и заводы, электростанции и науки, а вот сами не можете сделать элементарный станок ксерокс для денег..
Да, действительно только говорить умеем и этого у нас не отнять..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17534
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве...
Отправлено: 02.02.25 - 15:03
Передайте автору что большинство активных комментаторов на НГ это поуехи в Россию или Канаду с епропами откуда те умничают давая советы как нужно развивать государство при этом ни капли полезного не сделавшие на новом месте жительства приехав на всё готовое))
И да попробуй скажи что-нибудь плохое про Канаду или Россию, визг будет до небес, хотя казалось бы, местные (настоящие местные а не мигранты) канадцы и россияне очень яростно критикуют свои страны и правительства,только мигрантам надо как-то выкручиваться))
И да попробуй скажи что-нибудь плохое про Канаду или Россию, визг будет до небес, хотя казалось бы, местные (настоящие местные а не мигранты) канадцы и россияне очень яростно критикуют свои страны и правительства,только мигрантам надо как-то выкручиваться))
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве...
Отправлено: 02.02.25 - 15:29
Цитата:
....у меня Абайка в отличии от других нет жилья в РФ у меня часть дома с погребом где вода то приходит то уходит..... .....
abaika95:
И да попробуй скажи что-нибудь плохое про Канаду или Россию, визг будет до небес, хотя казалось бы, местные (настоящие местные а не мигранты) канадцы и россияне очень яростно критикуют свои страны и правительства,только мигрантам надо как-то выкручиваться))
И да попробуй скажи что-нибудь плохое про Канаду или Россию, визг будет до небес, хотя казалось бы, местные (настоящие местные а не мигранты) канадцы и россияне очень яростно критикуют свои страны и правительства,только мигрантам надо как-то выкручиваться))
....у меня Абайка в отличии от других нет жилья в РФ у меня часть дома с погребом где вода то приходит то уходит..... .....
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве...
Отправлено: 02.02.25 - 15:36
Мудрые люди, встречавшиеся лично на моем пути, как правило, образованием не блистали.
.....образованные люди,встречавшиеся на моём пути,как правило,мудростью не блистали.... можно и так перефразировать....
.....образованные люди,встречавшиеся на моём пути,как правило,мудростью не блистали.... можно и так перефразировать....
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17534
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 02.02.25 - 16:07
Цитата:
Ты вообще клубнику в Британии собираешь и обижаешь путина при этом))
На твое мнение вообще внимание не обращаем)
родом из Шанхая2022:
...у меня Абайка в отличии от других нет жилья в РФ у меня часть дома с погребом где вода то приходит то уходит..
...у меня Абайка в отличии от других нет жилья в РФ у меня часть дома с погребом где вода то приходит то уходит..
Ты вообще клубнику в Британии собираешь и обижаешь путина при этом))
На твое мнение вообще внимание не обращаем)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3922
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 02.02.25 - 20:14
Цитата:
Да хватит бред тут нести. "Поуехи" как вы тут выразились, советы и рекомендации дают. Благодаря "поуехам", в первую очередь из Канады, вон закон о прогреве двигателей меняют. А вы тут со 111 ым только истерить и можете. Да и доживаете также на всём готовом, построенное "поуехами" b "понаехами" ещё живущими в стране. А сами, кроме психологии и сдачи квартир как раз никакой пользы государству не несёте. Только тут пыхтеть можете. Эх вы.
Ни стыда ни совести.
[Исправлено: Эл-починно, 02.02.2025 - 21:19]
abaika95:
Передайте автору что большинство активных комментаторов на НГ это поуехи в Россию или Канаду с епропами откуда те умничают давая советы как нужно развивать государство при этом ни капли полезного не сделавшие на новом месте жительства приехав на всё готовое))
Передайте автору что большинство активных комментаторов на НГ это поуехи в Россию или Канаду с епропами откуда те умничают давая советы как нужно развивать государство при этом ни капли полезного не сделавшие на новом месте жительства приехав на всё готовое))
Да хватит бред тут нести. "Поуехи" как вы тут выразились, советы и рекомендации дают. Благодаря "поуехам", в первую очередь из Канады, вон закон о прогреве двигателей меняют. А вы тут со 111 ым только истерить и можете. Да и доживаете также на всём готовом, построенное "поуехами" b "понаехами" ещё живущими в стране. А сами, кроме психологии и сдачи квартир как раз никакой пользы государству не несёте. Только тут пыхтеть можете. Эх вы.
Ни стыда ни совести.
[Исправлено: Эл-починно, 02.02.2025 - 21:19]
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 02.02.25 - 20:21
Цитата:
К твоему сожалению моя мать и мой отец с дедами тут все отстраивали.
Вас Сталин как неблагонадежных сослал перед войной, не расстрелял, мы вас вырастили и выкормили и не благодарите нас за это.
Хотя Кадыров Рамзан сказал спасибо.
Потом вы уехали просто к себе, родину Хайль Гитлера.
Хая почему то теперь нас..
Эл-починно:
Да и доживаете также на всём готовом,
Да и доживаете также на всём готовом,
К твоему сожалению моя мать и мой отец с дедами тут все отстраивали.
Вас Сталин как неблагонадежных сослал перед войной, не расстрелял, мы вас вырастили и выкормили и не благодарите нас за это.
Хотя Кадыров Рамзан сказал спасибо.
Потом вы уехали просто к себе, родину Хайль Гитлера.
Хая почему то теперь нас..
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 02.02.25 - 20:42
Цитата:
Да, недооценила вклад и потенциал (будущий вклад, если кто не понял) Огромное количество русскоговорящих трудящихся помогали строить Казахстан. Но как только ввели закон о языках, как только казахский язык сделали единственным государственным языком - народ повалил из страны. Да, были и другие причины отъезда, как например упадок экономики и прочие форс-мажорные обстоятельства. Но языковой вопрос не был форс-мажором, его можно было решить по другому.
[Исправлено: maxsaf, 02.02.2025 - 21:43]
Страна недооценила ваш вклад в ее развитие?
Да, недооценила вклад и потенциал (будущий вклад, если кто не понял) Огромное количество русскоговорящих трудящихся помогали строить Казахстан. Но как только ввели закон о языках, как только казахский язык сделали единственным государственным языком - народ повалил из страны. Да, были и другие причины отъезда, как например упадок экономики и прочие форс-мажорные обстоятельства. Но языковой вопрос не был форс-мажором, его можно было решить по другому.
[Исправлено: maxsaf, 02.02.2025 - 21:43]
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 02.02.25 - 20:46
Цитата:
На твоём поте. Ты же так потел, когда за копейки скупал хаты у тех, кто их готов был бесплатно бросить, лишь бы свалить подальше от тебя. И теперь потеешь, жируя со сдачи этих хат.
111:
Загнивающий Запад построен на нашей крови, обычных советских людей!
Загнивающий Запад построен на нашей крови, обычных советских людей!
На твоём поте. Ты же так потел, когда за копейки скупал хаты у тех, кто их готов был бесплатно бросить, лишь бы свалить подальше от тебя. И теперь потеешь, жируя со сдачи этих хат.
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве...
Отправлено: 02.02.25 - 20:50
Цитата:
......клубнику я збираю в Германии учим географию,с какого боку припёку ВВП....пока что у меня пачпорт гражданина Казахстана и ты будете обращать на моё мнение...
abaika95:
Ты вообще клубнику в Британии собираешь и обижаешь путина при этом)) На твое мнение вообще внимание не обращаем)
Ты вообще клубнику в Британии собираешь и обижаешь путина при этом)) На твое мнение вообще внимание не обращаем)
......клубнику я збираю в Германии учим географию,с какого боку припёку ВВП....пока что у меня пачпорт гражданина Казахстана и ты будете обращать на моё мнение...
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве...
Отправлено: 02.02.25 - 20:50
Цитата:
maxsaf:
На твоём поте. Ты же так потел, когда за копейки скупал хаты у тех, кто их готов был бесплатно бросить, лишь бы свалить подальше от тебя. И теперь потеешь, жируя со сдачи этих хат.
На твоём поте. Ты же так потел, когда за копейки скупал хаты у тех, кто их готов был бесплатно бросить, лишь бы свалить подальше от тебя. И теперь потеешь, жируя со сдачи этих хат.
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