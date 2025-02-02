«Дырка» в законе есть. Кто будет «латать»? - Костанайцы продолжают выявлять противоречия в правилах регистрации юридических лиц
Отправлено: 02.02.25 - 20:03
Нужно собрать общее собрание и решением создать новое юридическое лицо под другим названием и принять новый Устав некоммерческой организации, в котором прямо указать в каком случае прекращаются полномочия бывшего председателя и порядок передачи ЭЦП и других по акту. После этого решение Общего собрания зарегистрировать в юстиции! Затем избрать нового председателя! Многие юристы безграмотны в написании Устава, с учетом капиталистических отношений, Многие суды, прокуратура не совсем компетентны в решении возникших проблем в некоммерческих организациях. До сих пор в этих организациях не убрано слово членство, членские взносы. Сейчас нужно установить в Уставах участник садоводческого общества. Им может быть тот, что владеет временно или постоянно земельным участком, не говоря о собственниках земельных участков! Пора уже убрать в Уставе понятие "Дача". Раньше при социализме исполнительная власть давала земельные участки, называя их "Дача". Сейчас население покупает земельные участки, либо владеет ими временно, либо вообще не является ни владельцем, ни собственником земельного участка, поэтому все кто копошится на земельном участке будут называться "участник СО Притобольский!. В Уставе прописать, кто является участником и его обязанность оплачивать ежемесячно за оказанные услуги в Правление СО: за подачу и подключение электроэнергии в садовый домик, за уборку мусора, за подачу воды, и другие обязанности, определенные Уставом. С каждым участником Правление обязано заключить письменный договор на оказание услуг СО, права и обязанности! На подачу и подключение энергии нужно обязательно составить отдельный договор, где указать, что без письменного решения Правления, никто не имеет право самовольно, незаконно подключать энергию в домик, без электросчетчика, данные которого должны быть записаны в договор.В общем нужен юридически грамотный и подкованный по земельным вопросам адвокат, юрист, который поможет решить эту проблему!
[Исправлено: абике, 02.02.2025 - 21:09]