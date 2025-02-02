НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Проверки мобильных переводов: порог в миллион тенге введут в Казахстане
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51053
Проверки мобильных переводов: порог в миллион тенге введут в Казахстане
Отправлено: 02.02.25 - 19:51
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане продолжают искать наиболее комфортный способ регулирования сферы мобильных переводов. В Министерстве финансов выступили с новой инициативой. Сейчас банки обязаны передавать данные о казахстанцах, которые получают более 100 переводов от разных лиц на протяжении трех месяцев подряд.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7390
Re: Проверки мобильных переводов: порог в миллион тенге введут в...
Отправлено: 02.02.25 - 19:51
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
счет, на который поступают деньги, не предназначен для осуществления
Банкиров интересует чтобы денежные потоки были направлены на каспи-пэй ( там %) и в случае если попадает на Голд придется просто договариваться
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 40, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 40
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS