Отправлено: - 13:15

Так и хочется спросить: «Господа! Что дает вам право быть столь бесцеремонными? Страна недооценила ваш вклад в ее развитие? Или вы совершили подвиг ради нее? Что?».

Цитата:Примечательно, когда у нас председателя ОСИ критикуют за тупые растраты на праздники ради первого места и похвалы от акимата, какие то снова бесконечные суды против предпринимателей, он и его всякая близкая шушера говорит про ОСИ точно так же, травя друг на друга людей..Поставь сюда слово ОСИ и один в один прям..