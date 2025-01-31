Отправлено: - 10:28

electro:

действительно, вам незачем строить

maxsaf:

вам бы организовать аукционы на стоянки в степи

Цитата:Цитата:Понимаю вашу ПРЕЗРИТЕЛЬНУЮ и УНИЧИЖИТЕЛЬНУЮ реплику по отношению смею ПРЕДПОЛОЖИТЬ к местному населению, к нашему государству, к её способностям к НТП, но НЕ ПРИНИМАЮ её - в соседнем и точно таком же в презираемом вами АЗИАТСКОМ государстве есть Ташкентский авиазавод построенный во времена СССР, в Костанае было "Химволокно" - практически единственный в СССР выпускавший стратегические материалы для оборонки СССР, был КСК - практически единственный на СССР с такими производственными мощностями, в г. Рыбачьем в Кыргызии был единственный в мире военный аэродром внутри гор с открывающими горными воротами для вылета и залёта истребителей и бомбардировщиков.Всё это в ПРОШЛОМ и к сожалению с приставкой - БЫЛО. Я сам, да и большинство ЗДРАВОМЫСЛЯЩИХи ПОРЯДОЧНЫХ людей не в восторге от всего этого.Россия - всегда была промышленно развитой как в гражданском секторе так и в военном, и сравнивать Казахстан и Россию и их технические возможности, как например Россию и США - это наверное, по крайней мере- ГЛУПО.И упрёк в данном случае не к ПРОСТЫМ гражданам, а к бывшему руководству Казахстана, которого так БОГОТВОРИЛО , почему то , в основном русскоязычное население страны.Но, что ЕСТЬ, то ЕСТЬ - будем исходить из того что РЕАЛЬНО на сегодняшний день.Косяков и у нас в государстве и у ВАС в России ХВАТАЕТ: - например, хотя бы это- в результате БЕЗДАРНОЙ политики вашего Путина и БЕЗДАРНО проведённой пресловутой так называемой СВО, русскими военными под предводительством главного ОЛЕНЕВОДА России, ваша страна ПОТЕРЯЛА часть своих территории и наверное НАВЕЧНО- это надо же так НАВОЕВАТСЯ, что в результате ПОБЕДОНОСНОЙ и ТРЁХЛЕТНЕЙ УСПЕШНОЙ войны на СОБСТВЕННОЙ территории так называемый крутой пацан Путин отдал клоуну Зеленскому русскую землю, землю которую русские цари ВЕКАМИ приращали к России. Раньше слово Курск - это было ДОБЛЕСТЬЮ Советской Армии и танковых войск, теперь слово Курск - это позор и БЕСЧЕСТИЕ Путина и Вооруженных Сил России.