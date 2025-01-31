Строительство АЭС в Казахстане: кто вошел в шорт-лист потенциальных подрядчиков
Отправлено: 31.01.25 - 21:10
- Казахстан завершил конкурентный диалог с потенциальными поставщиками технологий для строительства АЭС. В шорт-лист вошли: госкорпорация "Росатом", корейская компания KHNP, китайская CNNC и французская EDF, - говорится в сообщении. Читать новость
... Чтобы не выглядеть глупо, надо сначала разобраться, зачем ВСЕ страны имеют привычку держать некое количество своих денеХ на своих счетах в забугорнИх банках. ... То, что сейчас запад вытворяет с российскими счетами, показывает ВСЕМУ миру, что западу доверять нельзя АБСОЛЮТНО. А значит - забугорные ростовщики потеряют некое количество процентов с доходов, которые оне получали за хранение иностранных денеХ. ... В общем - как обычно: санкции ввели против России, а "уши отморозили" - себе.
За эти годы я ТРИ раза получал тех.условия на подсоединение ТРЁХ обьектов энергоснабжения к энергосетям и каждый раз БЕЗ проблем- значит дефицита электроэнергии у нас не было и НЕТ, в отличии от газа, там да, коллеги из города всегда жаловались что тех.условия на подключения к магистральной сети НЕ ДАЮТ.
... Россия спасает. ... "КАЗАХСТАНУ НЕ ХВАТАЕТ СОБСТВЕННОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ: СТРАНА ИСПЫТЫВАЕТ ДЕФИЦИТ
По информации размещенной на официальном сайте ranking.kz, по итогам трёх месяцев 2023 года производство электроэнергии в стране составило 31 млрд кВт·ч — на 0,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем временем потребление электроэнергии достигло 30,9 млрд кВт·ч (рост — на 1,4% за год).
В целом по стране наблюдается дефицит электроэнергии, что делает энергетический сектор уязвимым. Так, к примеру, в январе текущего года дефицит электроэнергии по стране составлял 4,2 млн кВт·ч, в феврале — 23,3 млн кВт·ч. В 2022 году дефицит наблюдался восемь месяцев. Но это если говорить в целом по стране. В региональном же разрезе — к примеру, в южной зоне — дефицит электроэнергии длится уже более года, и это серьёзно подрывает энергетическую безопасность страны. Только в марте 2023-го в Южном Казахстане производство перекрыло всего 57,2% потребления — дефицит составил 971,0 млн кВт·ч. Перекрывается эта потребность с помощью перетока электроэнергии из других регионов страны.
Если же дефицит электроэнергии наблюдается в целом по стране, то компенсируется он путём закупок из соседней России. То есть энергосистема РФ поддерживает единую энергосистему РК, компенсируя почасовые отклонения между производством и потреблением в Казахстане. Фактически это говорит о том, что энергосистема РК напрямую зависит от РФ, не являясь достаточной и независимой.
В целом Казахстан столкнулся с дефицитом электрической энергии и мощности, который в вечерние часы составляет более 1,3 ГВт, с осени 2021 года." ...
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Всем доброго утра, мира, радости, добра, позитива, хорошего дня и прекрасного настроения!
Skeptic: То, что сейчас запад вытворяет с российскими счетами, показывает ВСЕМУ миру, что западу доверять нельзя АБСОЛЮТНО.А значит - забугорные ростовщики потеряют некое количество процентов с доходов, которые оне получали за хранение иностранных денеХ....
В общем - как обычно: санкции ввели против России, а "уши отморозили" - себе.
Хех, иностранцы себе "уши отморозили". Говоря метафорически: иностранцы как и ранее живут припеваючи, а морозят себе уши и другие жизненно важные органы и не менее важные штучки россияне .
Активы около 300 миллиардов долларов заморожены, ранее отмечали, что из процентов финансируется Украина, как жертва агрессии, это гуманизм называется .
maxsaf: вам бы организовать аукционы на стоянки в степи
Понимаю вашу ПРЕЗРИТЕЛЬНУЮ и УНИЧИЖИТЕЛЬНУЮ реплику по отношению смею ПРЕДПОЛОЖИТЬ к местному населению, к нашему государству, к её способностям к НТП, но НЕ ПРИНИМАЮ её - в соседнем и точно таком же в презираемом вами АЗИАТСКОМ государстве есть Ташкентский авиазавод построенный во времена СССР, в Костанае было "Химволокно" - практически единственный в СССР выпускавший стратегические материалы для оборонки СССР, был КСК - практически единственный на СССР с такими производственными мощностями, в г. Рыбачьем в Кыргызии был единственный в мире военный аэродром внутри гор с открывающими горными воротами для вылета и залёта истребителей и бомбардировщиков.
Всё это в ПРОШЛОМ и к сожалению с приставкой - БЫЛО. Я сам, да и большинство ЗДРАВОМЫСЛЯЩИХи ПОРЯДОЧНЫХ людей не в восторге от всего этого.
Россия - всегда была промышленно развитой как в гражданском секторе так и в военном, и сравнивать Казахстан и Россию и их технические возможности, как например Россию и США - это наверное, по крайней мере- ГЛУПО.
И упрёк в данном случае не к ПРОСТЫМ гражданам, а к бывшему руководству Казахстана, которого так БОГОТВОРИЛО , почему то , в основном русскоязычное население страны.
Но, что ЕСТЬ, то ЕСТЬ - будем исходить из того что РЕАЛЬНО на сегодняшний день.
Косяков и у нас в государстве и у ВАС в России ХВАТАЕТ: - например, хотя бы это- в результате БЕЗДАРНОЙ политики вашего Путина и БЕЗДАРНО проведённой пресловутой так называемой СВО, русскими военными под предводительством главного ОЛЕНЕВОДА России, ваша страна ПОТЕРЯЛА часть своих территории и наверное НАВЕЧНО- это надо же так НАВОЕВАТСЯ, что в результате ПОБЕДОНОСНОЙ и ТРЁХЛЕТНЕЙ УСПЕШНОЙ войны на СОБСТВЕННОЙ территории так называемый крутой пацан Путин отдал клоуну Зеленскому русскую землю, землю которую русские цари ВЕКАМИ приращали к России. Раньше слово Курск - это было ДОБЛЕСТЬЮ Советской Армии и танковых войск, теперь слово Курск - это позор и БЕСЧЕСТИЕ Путина и Вооруженных Сил России.
Россия навязывает Нет в Казахстане дефицита электроэнергии он придуман искусственно чтобы АЭС аргументировать России кровь из носу бабки на войну надо потому они и бегают со своими аэсами по миру Казахстан не в том положении чтобы отказать Но условия очень смешные Россия начинает строить и закончит лет через 5 А за это время осел сдохнет) или шах, но больше уверенности что осел)) И АЭС тут вполне как лрт заглохнет без последствий Цитата:
electro: Строительство АЭС в Казахстане Так-то, самим не судьба, чтоль? но тяфкать "---" горазды
А что обида какая-то что Казахстан может открыто возмущаться а Россия ничего сделать не может в ответ?) Понимаю Сверхдержавность отвалилась
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