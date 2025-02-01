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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.02.25 - 20:02
Цитата:
А у тебя и минус 28 дома бывает? так ты форточку прикрывай хоть иногда, не держи открытой круглосуточно
[Исправлено: maxsaf, 01.02.2025 - 21:03]
111:
При ПЛЮС 28?
При ПЛЮС 28?
А у тебя и минус 28 дома бывает? так ты форточку прикрывай хоть иногда, не держи открытой круглосуточно
[Исправлено: maxsaf, 01.02.2025 - 21:03]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.02.25 - 20:07
Цитата:
Конечно повлияла. Это единая система. Когда порыв воды в одном месте, горводоканал это видит по увеличивающемуся расходу воды. Вода просто тратится впустую. Так и у тебя, тепло улетает впустую, когда ты улицу отапливаешь круглосуточно. Не пытайся это осознать, бесполезно
111:
Форточка повлияла теперь на не только всю девятиэтажку, а еще и на трубы, откуда эта вода поступает.
Форточка повлияла теперь на не только всю девятиэтажку, а еще и на трубы, откуда эта вода поступает.
Конечно повлияла. Это единая система. Когда порыв воды в одном месте, горводоканал это видит по увеличивающемуся расходу воды. Вода просто тратится впустую. Так и у тебя, тепло улетает впустую, когда ты улицу отапливаешь круглосуточно. Не пытайся это осознать, бесполезно
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.02.25 - 20:10
Шлагбаумщик в соседней ветке жалуется, что его ОСИ поматросила и бросила. А он так защищал их, с предпринимателями судиться бегал, все суды проиграл, крайним сделали
... - это судьба
Угадайте первое слово в загадке.
... - это судьба
Угадайте первое слово в загадке.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.02.25 - 20:14
Цитата:
Акимат теперь будет ходить с тепловизором, и штрафовать всех, кто улицу отапливает всю зиму.
Так и научат со временем кранами лишние батареи перекрывать, ну или заставят нормальные терморегуляторы поставить, как в Европе, электронные, красивые
ACROS:
Так что при УМЕЛОЙ рекламной раскрутке и придания ей должной БИЗНЕС-ИДЕИ, ваша ФОРТОЧКА имеет большие потенциальные перспективы.
Так что при УМЕЛОЙ рекламной раскрутке и придания ей должной БИЗНЕС-ИДЕИ, ваша ФОРТОЧКА имеет большие потенциальные перспективы.
Акимат теперь будет ходить с тепловизором, и штрафовать всех, кто улицу отапливает всю зиму.
Так и научат со временем кранами лишние батареи перекрывать, ну или заставят нормальные терморегуляторы поставить, как в Европе, электронные, красивые
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.02.25 - 20:25
Цитата:
Цитата:
В сообщениях редакции:
Цитата:
И ещё ссылку прикладывает, как добропорядочный гражданин с активной гражданской позицией
Эл-починно: Ну так сообщи модерации
Цитата:
111: Я не сообщаю такое.
В сообщениях редакции:
Цитата:
111: тут под Новый год желают смерти этот и канадец вот.
И ещё ссылку прикладывает, как добропорядочный гражданин с активной гражданской позицией
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.02.25 - 20:28
Цитата:
Записался на курсы, или сыночка за тебя отдувается? ))
111:
и про казахский язык на них, и ржет
и про казахский язык на них, и ржет
Записался на курсы, или сыночка за тебя отдувается? ))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17531
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.02.25 - 22:14
Цитата:
Один дрон один труп российского солдата
"Сверхдержава" не может Дронов наклепать для фронта
Легче людей отправлять на убой
Цитата:
Нет просто интересно логика работает
Русский писатель в США это мусор
Русский электрик в германии тогда что?))
Цитата:
Ты читаешь рашу тудей
Ты хуже чем маразматиков читаешь получается)
Цитата:
Да помню дело
Расплакался и убежал с форума
Потом вернулся типа ни в чем не бывало)
Цитата:
Нет
Иначе Путин бы уже в психушке лежал с его перлом что он татарин, чеченец,якут и мордвин))
[Исправлено: abaika95, 01.02.2025 - 23:15]
ACROS:
Читаю прессу - Украина вышла на ПЕРВОЕ место в мире по производству дронов
Читаю прессу - Украина вышла на ПЕРВОЕ место в мире по производству дронов
Один дрон один труп российского солдата
"Сверхдержава" не может Дронов наклепать для фронта
Легче людей отправлять на убой
Цитата:
Эл-починно:
Тю, вопрос задать нельзя, уже в позу встают - дуются
Тю, вопрос задать нельзя, уже в позу встают - дуются
Нет просто интересно логика работает
Русский писатель в США это мусор
Русский электрик в германии тогда что?))
Цитата:
Эл-починно:
Я маразматиков не читаю, пусть пишут, что хотят.
Я маразматиков не читаю, пусть пишут, что хотят.
Ты читаешь рашу тудей
Ты хуже чем маразматиков читаешь получается)
Цитата:
111:
Ты когда плакал и ник менял из за этого, когда бесконечно от обиды, даже Макс сказал что ты держишь обиду, когда жалуешься редакции без конца, ты так ржешь?
Ты когда плакал и ник менял из за этого, когда бесконечно от обиды, даже Макс сказал что ты держишь обиду, когда жалуешься редакции без конца, ты так ржешь?
Да помню дело
Расплакался и убежал с форума
Потом вернулся типа ни в чем не бывало)
Цитата:
maxsaf:
Абайка, есть диагноз для неопределившихся с национальностью?
Абайка, есть диагноз для неопределившихся с национальностью?
Нет
Иначе Путин бы уже в психушке лежал с его перлом что он татарин, чеченец,якут и мордвин))
[Исправлено: abaika95, 01.02.2025 - 23:15]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.02.25 - 00:15
Цитата:
Ну-ка, скажи, что выборы это хорошо, демократично))
Цитата:
abaika95:
Ну-ка, скажи, что выборы это хорошо, демократично))
Цитата:
Президент США Дональд Трамп и члены его администрации хотят побудить Украину к проведению выборов президента, поскольку это может позволить Киеву заключить мирное соглашение с Россией. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17531
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.02.25 - 00:35
Цитата:
Ну-ка подай голос)
maxsaf:
Ну-ка, скажи, что выборы это хорошо, демократично))
Ну-ка, скажи, что выборы это хорошо, демократично))
Ну-ка подай голос)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.02.25 - 09:51
electro: действительно, вам незачем строить.
высокоразвитым странам стоит только гавкнуть и вы без оглядки приобретёте кто бы сомневался.
независимость
Во грамотей, а! Ну вы зажигаете!
Чтобы построить хороший безопасный и комфортабельный самолёт, нужна как-раз кооперация высокоразвитых стран,
комплектующие поступают из тысячи различных заводов, самые лучшие производители работают.
У россиян в лучших друзьях Северная Корея, Иран и ещё африканские вожди, что они путного могут изобрести.
С Ираном, наверняка скоро разберутся цивилизованные страны .
[Исправлено: Kairat stayer, 02.02.2025 - 11:08]
высокоразвитым странам стоит только гавкнуть и вы без оглядки приобретёте кто бы сомневался.
независимость
Во грамотей, а! Ну вы зажигаете!
Чтобы построить хороший безопасный и комфортабельный самолёт, нужна как-раз кооперация высокоразвитых стран,
комплектующие поступают из тысячи различных заводов, самые лучшие производители работают.
У россиян в лучших друзьях Северная Корея, Иран и ещё африканские вожди, что они путного могут изобрести.
С Ираном, наверняка скоро разберутся цивилизованные страны .
[Исправлено: Kairat stayer, 02.02.2025 - 11:08]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.02.25 - 10:06
maxsaf: Какие санкции, вы о чем? Донни всё порешает до первого апреля, с ваших же слов
Не с моих слов, а его. Команда Д.Трампа работает, ведёт пока непрямые переговоры и у них есть план, целью которого является завершение войны.
Если кто-то из сторон будет недоговороспособным тогда скорее всего будут принуждать.
Два варианта принуждения: первое экономически, второе условно силовой метод.
Со слов Д. Трампа Украина готова к сделке, а Россия якобы ещё нет, значить их будут потихоньку готовить, чтобы дошли до необходимой кондиции, это метафорически говоря. Экономическая подготовка необходимых ингредиентов (ужесточение санкций, дальнейшее замещение на мировом рынке типа газа, нефти, далее алюминий, титан и.т.д. Снижение влияния Китая). Силовой метод (предоставление вооружения Украине), тем более государственный секретарь США Марко Рубио недавно в ходе переговоров с министром иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что США не откажется от Украины, процитировал дословно .
Не с моих слов, а его. Команда Д.Трампа работает, ведёт пока непрямые переговоры и у них есть план, целью которого является завершение войны.
Если кто-то из сторон будет недоговороспособным тогда скорее всего будут принуждать.
Два варианта принуждения: первое экономически, второе условно силовой метод.
Со слов Д. Трампа Украина готова к сделке, а Россия якобы ещё нет, значить их будут потихоньку готовить, чтобы дошли до необходимой кондиции, это метафорически говоря. Экономическая подготовка необходимых ингредиентов (ужесточение санкций, дальнейшее замещение на мировом рынке типа газа, нефти, далее алюминий, титан и.т.д. Снижение влияния Китая). Силовой метод (предоставление вооружения Украине), тем более государственный секретарь США Марко Рубио недавно в ходе переговоров с министром иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что США не откажется от Украины, процитировал дословно .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.02.25 - 10:51
Цитата:
Ну раз вы цитируете дословно, то может и вникнуть попытаетесь в смысл сказанного. Не отказаться от Украины и не отказаться от помощи Украине - совсем не одно и то же. Подумайте над этим на досуге.
Kairat stayer:
США не откажется от Украины, процитировал дословно
США не откажется от Украины, процитировал дословно
Ну раз вы цитируете дословно, то может и вникнуть попытаетесь в смысл сказанного. Не отказаться от Украины и не отказаться от помощи Украине - совсем не одно и то же. Подумайте над этим на досуге.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.02.25 - 10:56
Цитата:
А чё мне думать? Пусть Д.Трамп думает, 100 дней быстро пролетят, по традиции в цивилизованных странах, после 100 дней правления делается отчёт населению. Наше дело наблюдать за развитием событий. Пока никто из конфликтующих сторон на рожон не лезет, осторожничают .
maxsaf:
Ну раз вы цитируете дословно, то может и вникнуть попытаетесь в смысл сказанного. Не отказаться от Украины и не отказаться от помощи Украине - совсем не одно и то же. Подумайте над этим на досуге.
Ну раз вы цитируете дословно, то может и вникнуть попытаетесь в смысл сказанного. Не отказаться от Украины и не отказаться от помощи Украине - совсем не одно и то же. Подумайте над этим на досуге.
А чё мне думать? Пусть Д.Трамп думает, 100 дней быстро пролетят, по традиции в цивилизованных странах, после 100 дней правления делается отчёт населению. Наше дело наблюдать за развитием событий. Пока никто из конфликтующих сторон на рожон не лезет, осторожничают .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.02.25 - 11:00
Цитата:
Наоборот, стороны стараются пуще прежнего на самые лучшие переговорные позиции выйти. При таком развитии событий возможно что и переговоры в принципе не понадобятся, ну или будут чисто формальными, по факту все завершится и без перемирия.
Kairat stayer:
Пока никто из конфликтующих сторон на рожон не лезет, осторожничают
Пока никто из конфликтующих сторон на рожон не лезет, осторожничают
Наоборот, стороны стараются пуще прежнего на самые лучшие переговорные позиции выйти. При таком развитии событий возможно что и переговоры в принципе не понадобятся, ну или будут чисто формальными, по факту все завершится и без перемирия.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.02.25 - 11:05
Цитата:
Без перемирия сторон и продолжение конфликта Д.Трампа не устроит. Тогда он выявит того кто не хочет сесть за стол переговоров и будет принуждать, стороны это хорошо понимают. Какие методы будут применятся он говорил неоднократно, отмечал что будет худо .
maxsaf:
Наоборот, стороны стараются пуще прежнего на самые лучшие переговорные позиции выйти. При таком развитии событий возможно что и переговоры в принципе не понадобятся, ну или будут чисто формальными, по факту все завершится и без перемирия.
Наоборот, стороны стараются пуще прежнего на самые лучшие переговорные позиции выйти. При таком развитии событий возможно что и переговоры в принципе не понадобятся, ну или будут чисто формальными, по факту все завершится и без перемирия.
Без перемирия сторон и продолжение конфликта Д.Трампа не устроит. Тогда он выявит того кто не хочет сесть за стол переговоров и будет принуждать, стороны это хорошо понимают. Какие методы будут применятся он говорил неоднократно, отмечал что будет худо .
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