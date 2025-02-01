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ACROS:

ДП - это Департамент Полиции, очевидно

ACROS:

а ЛЕЧИТ- это про действующие и непостроенные медвытрезвители, подобные в с. Октябрьское.

Цитата:Я подумал что это дорожный патруль.Цитата:А как медвытрезвитель может лечить с бодуна?Туда обычно пъяные попадают,а бодун только утром будет.