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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.02.25 - 20:02
Цитата:
А у тебя и минус 28 дома бывает? так ты форточку прикрывай хоть иногда, не держи открытой круглосуточно
[Исправлено: maxsaf, 01.02.2025 - 21:03]
111:
При ПЛЮС 28?
При ПЛЮС 28?
А у тебя и минус 28 дома бывает? так ты форточку прикрывай хоть иногда, не держи открытой круглосуточно
[Исправлено: maxsaf, 01.02.2025 - 21:03]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.02.25 - 20:07
Цитата:
Конечно повлияла. Это единая система. Когда порыв воды в одном месте, горводоканал это видит по увеличивающемуся расходу воды. Вода просто тратится впустую. Так и у тебя, тепло улетает впустую, когда ты улицу отапливаешь круглосуточно. Не пытайся это осознать, бесполезно
111:
Форточка повлияла теперь на не только всю девятиэтажку, а еще и на трубы, откуда эта вода поступает.
Форточка повлияла теперь на не только всю девятиэтажку, а еще и на трубы, откуда эта вода поступает.
Конечно повлияла. Это единая система. Когда порыв воды в одном месте, горводоканал это видит по увеличивающемуся расходу воды. Вода просто тратится впустую. Так и у тебя, тепло улетает впустую, когда ты улицу отапливаешь круглосуточно. Не пытайся это осознать, бесполезно
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.02.25 - 20:10
Шлагбаумщик в соседней ветке жалуется, что его ОСИ поматросила и бросила. А он так защищал их, с предпринимателями судиться бегал, все суды проиграл, крайним сделали
... - это судьба
Угадайте первое слово в загадке.
... - это судьба
Угадайте первое слово в загадке.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.02.25 - 20:14
Цитата:
Акимат теперь будет ходить с тепловизором, и штрафовать всех, кто улицу отапливает всю зиму.
Так и научат со временем кранами лишние батареи перекрывать, ну или заставят нормальные терморегуляторы поставить, как в Европе, электронные, красивые
ACROS:
Так что при УМЕЛОЙ рекламной раскрутке и придания ей должной БИЗНЕС-ИДЕИ, ваша ФОРТОЧКА имеет большие потенциальные перспективы.
Так что при УМЕЛОЙ рекламной раскрутке и придания ей должной БИЗНЕС-ИДЕИ, ваша ФОРТОЧКА имеет большие потенциальные перспективы.
Акимат теперь будет ходить с тепловизором, и штрафовать всех, кто улицу отапливает всю зиму.
Так и научат со временем кранами лишние батареи перекрывать, ну или заставят нормальные терморегуляторы поставить, как в Европе, электронные, красивые
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.02.25 - 20:25
Цитата:
Цитата:
В сообщениях редакции:
Цитата:
И ещё ссылку прикладывает, как добропорядочный гражданин с активной гражданской позицией
Эл-починно: Ну так сообщи модерации
Цитата:
111: Я не сообщаю такое.
В сообщениях редакции:
Цитата:
111: тут под Новый год желают смерти этот и канадец вот.
И ещё ссылку прикладывает, как добропорядочный гражданин с активной гражданской позицией
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.02.25 - 20:28
Цитата:
Записался на курсы, или сыночка за тебя отдувается? ))
111:
и про казахский язык на них, и ржет
и про казахский язык на них, и ржет
Записался на курсы, или сыночка за тебя отдувается? ))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17530
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.02.25 - 22:14
Цитата:
Один дрон один труп российского солдата
"Сверхдержава" не может Дронов наклепать для фронта
Легче людей отправлять на убой
Цитата:
Нет просто интересно логика работает
Русский писатель в США это мусор
Русский электрик в германии тогда что?))
Цитата:
Ты читаешь рашу тудей
Ты хуже чем маразматиков читаешь получается)
Цитата:
Да помню дело
Расплакался и убежал с форума
Потом вернулся типа ни в чем не бывало)
Цитата:
Нет
Иначе Путин бы уже в психушке лежал с его перлом что он татарин, чеченец,якут и мордвин))
[Исправлено: abaika95, 01.02.2025 - 23:15]
ACROS:
Читаю прессу - Украина вышла на ПЕРВОЕ место в мире по производству дронов
Читаю прессу - Украина вышла на ПЕРВОЕ место в мире по производству дронов
Один дрон один труп российского солдата
"Сверхдержава" не может Дронов наклепать для фронта
Легче людей отправлять на убой
Цитата:
Эл-починно:
Тю, вопрос задать нельзя, уже в позу встают - дуются
Тю, вопрос задать нельзя, уже в позу встают - дуются
Нет просто интересно логика работает
Русский писатель в США это мусор
Русский электрик в германии тогда что?))
Цитата:
Эл-починно:
Я маразматиков не читаю, пусть пишут, что хотят.
Я маразматиков не читаю, пусть пишут, что хотят.
Ты читаешь рашу тудей
Ты хуже чем маразматиков читаешь получается)
Цитата:
111:
Ты когда плакал и ник менял из за этого, когда бесконечно от обиды, даже Макс сказал что ты держишь обиду, когда жалуешься редакции без конца, ты так ржешь?
Ты когда плакал и ник менял из за этого, когда бесконечно от обиды, даже Макс сказал что ты держишь обиду, когда жалуешься редакции без конца, ты так ржешь?
Да помню дело
Расплакался и убежал с форума
Потом вернулся типа ни в чем не бывало)
Цитата:
maxsaf:
Абайка, есть диагноз для неопределившихся с национальностью?
Абайка, есть диагноз для неопределившихся с национальностью?
Нет
Иначе Путин бы уже в психушке лежал с его перлом что он татарин, чеченец,якут и мордвин))
[Исправлено: abaika95, 01.02.2025 - 23:15]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.02.25 - 00:15
Цитата:
Ну-ка, скажи, что выборы это хорошо, демократично))
Цитата:
abaika95:
Ну-ка, скажи, что выборы это хорошо, демократично))
Цитата:
Президент США Дональд Трамп и члены его администрации хотят побудить Украину к проведению выборов президента, поскольку это может позволить Киеву заключить мирное соглашение с Россией. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17530
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.02.25 - 00:35
Цитата:
Ну-ка подай голос)
maxsaf:
Ну-ка, скажи, что выборы это хорошо, демократично))
Ну-ка, скажи, что выборы это хорошо, демократично))
Ну-ка подай голос)
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