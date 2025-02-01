Отправлено: - 22:14

ACROS:

Читаю прессу - Украина вышла на ПЕРВОЕ место в мире по производству дронов

Эл-починно:

Тю, вопрос задать нельзя, уже в позу встают - дуются

Эл-починно:

Я маразматиков не читаю, пусть пишут, что хотят.

111:

Ты когда плакал и ник менял из за этого, когда бесконечно от обиды, даже Макс сказал что ты держишь обиду, когда жалуешься редакции без конца, ты так ржешь?

maxsaf:

Абайка, есть диагноз для неопределившихся с национальностью?

[Исправлено: abaika95, 01.02.2025 - 23:15]

Цитата:Один дрон один труп российского солдата"Сверхдержава" не может Дронов наклепать для фронтаЛегче людей отправлять на убойЦитата:Нет просто интересно логика работаетРусский писатель в США это мусорРусский электрик в германии тогда что?))Цитата:Ты читаешь рашу тудейТы хуже чем маразматиков читаешь получается)Цитата:Да помню делоРасплакался и убежал с форумаПотом вернулся типа ни в чем не бывало)Цитата:НетИначе Путин бы уже в психушке лежал с его перлом что он татарин, чеченец,якут и мордвин))