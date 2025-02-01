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≡ Число магазинов со спиртным хотят сократить законодательно в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51050
Число магазинов со спиртным хотят сократить законодательно в Костанайской области
Отправлено: 01.02.25 - 14:37
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Сейчас их более 5 000 в регионе. Специализированные алкомаркеты останутся нетронутыми, но будут работать меньше по времени. Уменьшить планируют число "магазинов у дома" со спиртным в связи с недовольством местных жителей. На что они жалуются - в материале "НГ".
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43192
Re: Число магазинов со спиртным хотят сократить законодательно в...
Отправлено: 01.02.25 - 14:37
#1
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Может логичнее будет закрыть все пивные спиртозаводы, которыми владеют сами работники министерств и их ставленники?
Ну как вариант, закрыть Баян Сулу, ведь сколько людей у нас умирает от диабета..
Закрыть сахарные заводы и тд..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7456
Re: Число магазинов со спиртным хотят сократить законодательно в...
Отправлено: 01.02.25 - 15:24
#2
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Народ - ПИЛ, ПЪЁТ и будет ПИТЬ.

Я не думаю что одними "НЕ ПУЩАТЬ", можно что то добиться:- впрочем, если только -как путь и возможность для ПОПОЛНЕНИЯ доходной части бюджета, да и мимоходом и своего личного кармана- то это да, и что бы наверное уж сполна соответствовать понятию "Штрафстан"- предложенную депутатом Перуашевым.

Единственное: - как быть с селом- спецмагазин именно по алкоголю, там навряд ли какой нибудь бизнесмен захочет открыть, если только власть не пойдёт ему навстречу и не закроет все отделы по реализации алкоголя в других магазинах, да и то только в крупных селах, начиная с райцентра.
Что по этому думают инициаторы предложения и как быть с Предпринимательским кодексом ????
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3688
Число магазинов со спиртным хотят сократить законодательно в Костанайской области
Отправлено: 01.02.25 - 15:55
#3
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На Каспи совершенно законно можно купить бухло с доставкой. Так же можно заказать доставку из любого супермаркета. Кого они этим ограничением решили напугать?

[Исправлено: юля елиссева, 01.02.2025 - 16:56]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7389
Re: Число магазинов со спиртным хотят сократить законодательно в...
Отправлено: 01.02.25 - 16:05
#4
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Я почти уверен,сие затею лоббируют владельцы крупных гипер (супер) маркетов и оптовых центров. Особенно последние,не заморачиваются в разные формальности и отпускают упаковками всем подряд. Спасибо хоть дали выжить и не умереть сголоду в лихолетие,надеюсь наш брат коллега сделал запасу и доживет как-нибудь до лучших времен
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43192
Re: Число магазинов со спиртным хотят сократить законодательно в...
Отправлено: 01.02.25 - 17:05
#5
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Цитата:
По обращениям костанайцев под пристальным вниманием сейчас находятся магазины "Жагат", "Акниет" и "Пивнов". 

Ух, успокоили.
Значит я беру в Пивном дворике на децком мире или около этого пивнова на Юбилейке, есть еще две пивнушки по бокам, или кто то берет там, никогда никогда не будет буянить?
А, не так, если эти магазинчики закроют и все кто брал там, начнут брать пиво в соседних с ним магазинах конкурентов, никто не будет нажираться уже и станет Святым?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7456
Число магазинов со спиртным хотят сократить законодательно в Костанайской области
Отправлено: 01.02.25 - 18:43
#6
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Цитата:
сайлау курманов:
,сие затею лоббируют владельцы крупных гипер (супер) маркетов



Насчёт оптовиков, сомневаюсь - им, наоборот, наверное пофиг- у них девиз- продавать всем подряд - и с лицензии и без лицензии ( и как правило их НИКТО и НИКОГДА за это НЕ НАКАЗЫВАЕТ) и Жагату и Пивнову и Акниету и многим другим подобным.

Наверное и скорее всего- это ЗАКАЗ от владельцев магазинов, близких к нынешней городской и областной власти.
Примерно точно так как и с российским брендом, называемым властями нищемаркетом "Светофором".

[Исправлено: ACROS, 02.02.2025 - 00:23]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10226
Re: Число магазинов со спиртным хотят сократить законодательно в...
Отправлено: 01.02.25 - 19:28
#7
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Цитата:
ДП не только лечит тех, кто уже с бодуна

Источник:

Кто такой ДП и как он лечит с бодуна?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17530
Re: Число магазинов со спиртным хотят сократить законодательно в...
Отправлено: 01.02.25 - 22:20
#8
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Цитата:
По обращениям костанайцев под пристальным вниманием сейчас находятся магазины "Жагат", "Акниет" и "Пивнов


Какой именно пивнов? Их по городу сотни

Цитата:
Уменьшить планируют число "магазинов у дома"


Напомню только в США борьба с алкоголизмом привела к развитию мафии и бандитизму
В итоге сухой закон отменили так как ни ч кему он не привел
В царской России свой закон привел как ни странно к революции
А второй сухо закон в 80ые привел к распаду государства

Кто-то скажет что эти события не связаны
Но когда государство пытается навязать населению волю на дозированое развлечение чем по сути и является алкоголь у людей перегорает и они могут пойти во всевозможные тяжкие)
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Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
202
Re: Число магазинов со спиртным хотят сократить законодательно в...
Отправлено: 01.02.25 - 22:43
#9
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Сейчас их более 5 000 в регионе. Судя по количеству идём на очередной рекорд! Снеговики, баурсаки, алкоголь с детского сада, мы что план по вымиранию решили перевыполнить? Так что ли? Не было у на грамотных хозяйственников в руководстве страной, и глядя на то что вижу вокруг, в ближайшем обозримом будущем и НЕ БУДЕТ! Пустые лозунги, пустые обещания...дно...
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7456
Re: Число магазинов со спиртным хотят сократить законодательно в...
Отправлено: 01.02.25 - 23:22
#10
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Цитата:
Добринцофф:
Кто такой ДП


ДП - это Департамент Полиции, очевидно, а ЛЕЧИТ- это про действующие и непостроенные медвытрезвители, подобные в с. Октябрьское.
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