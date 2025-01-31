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≡ Строительство АЭС в Казахстане: кто вошел в шорт-лист потенциальных подрядчиков
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51050
Строительство АЭС в Казахстане: кто вошел в шорт-лист потенциальных подрядчиков
Отправлено: 31.01.25 - 21:10
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- Казахстан завершил конкурентный диалог с потенциальными поставщиками технологий для строительства АЭС. В шорт-лист вошли: госкорпорация "Росатом", корейская компания KHNP, китайская CNNC и французская EDF, - говорится в сообщении.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2059
Строительство АЭС в Казахстане: кто вошел в шорт-лист потенциальных подрядчиков
Отправлено: 01.02.25 - 21:04
#30
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Цитата:
Kairat stayer:
держать свои активы

...
Чтобы не выглядеть глупо, надо сначала разобраться, зачем ВСЕ страны имеют привычку держать некое количество своих денеХ на своих счетах в забугорнИх банках.
...
То, что сейчас запад вытворяет с российскими счетами, показывает ВСЕМУ миру, что западу доверять нельзя АБСОЛЮТНО.
А значит - забугорные ростовщики потеряют некое количество процентов с доходов, которые оне получали за хранение иностранных денеХ.
...
В общем - как обычно: санкции ввели против России, а "уши отморозили" - себе.
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1656
Re: Строительство АЭС в Казахстане: кто вошел в шорт-лист...
Отправлено: 01.02.25 - 21:27
#31
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Строительство АЭС в Казахстане

Так-то, самим не судьба, чтоль?
но тяфкать "---" горазды
Профайл
electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1656
Строительство АЭС в Казахстане: кто вошел в шорт-лист потенциальных подрядчиков
Отправлено: 01.02.25 - 21:42
#32
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Цитата:
Kairat stayer:
Нам незачем строить. Мы же не под санкциями находимся, у высокоразвитых стран без проблем приобретём, в США Боинги, Франции Аэробусы.


действительно, вам незачем строить.
высокоразвитым странам стоит только гавкнуть и вы без оглядки приобретёте кто бы сомневался.
независимость :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26431
Строительство АЭС в Казахстане: кто вошел в шорт-лист потенциальных подрядчиков
Отправлено: 01.02.25 - 21:42
#33
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Цитата:
Kairat stayer:
С такими горе строителями, можем вторичные санкций хапнуть!

Какие санкции, вы о чем? Донни всё порешает до первого апреля, с ваших же слов ;-) :lol:

[Исправлено: maxsaf, 01.02.2025 - 22:43]
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1656
Строительство АЭС в Казахстане: кто вошел в шорт-лист потенциальных подрядчиков
Отправлено: 01.02.25 - 21:57
#34
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вам бы организовать аукционы на стоянки в степи, какие АЭС
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7456
Re: Строительство АЭС в Казахстане: кто вошел в шорт-лист...
Отправлено: 01.02.25 - 22:33
#35
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Цитата:
Skeptic:
Поэтому для вас это неожиданно.


За эти годы я ТРИ раза получал тех.условия на подсоединение ТРЁХ обьектов энергоснабжения к энергосетям и каждый раз БЕЗ проблем- значит дефицита электроэнергии у нас не было и НЕТ, в отличии от газа, там да, коллеги из города всегда жаловались что тех.условия на подключения к магистральной сети НЕ ДАЮТ.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2059
Строительство АЭС в Казахстане: кто вошел в шорт-лист потенциальных подрядчиков
Отправлено: 01.02.25 - 23:01
#36
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Цитата:
ACROS:

...
Россия спасает.
...
"КАЗАХСТАНУ НЕ ХВАТАЕТ СОБСТВЕННОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ: СТРАНА ИСПЫТЫВАЕТ ДЕФИЦИТ

По информации размещенной на официальном сайте ranking.kz, по итогам трёх месяцев 2023 года производство электроэнергии в стране составило 31 млрд кВт·ч — на 0,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем временем потребление электроэнергии достигло 30,9 млрд кВт·ч (рост — на 1,4% за год).

В целом по стране наблюдается дефицит электроэнергии, что делает энергетический сектор уязвимым. Так, к примеру, в январе текущего года дефицит электроэнергии по стране составлял 4,2 млн кВт·ч, в феврале — 23,3 млн кВт·ч. В 2022 году дефицит наблюдался восемь месяцев. Но это если говорить в целом по стране. В региональном же разрезе — к примеру, в южной зоне — дефицит электроэнергии длится уже более года, и это серьёзно подрывает энергетическую безопасность страны. Только в марте 2023-го в Южном Казахстане производство перекрыло всего 57,2% потребления — дефицит составил 971,0 млн кВт·ч. Перекрывается эта потребность с помощью перетока электроэнергии из других регионов страны.

Если же дефицит электроэнергии наблюдается в целом по стране, то компенсируется он путём закупок из соседней России. То есть энергосистема РФ поддерживает единую энергосистему РК, компенсируя почасовые отклонения между производством и потреблением в Казахстане. Фактически это говорит о том, что энергосистема РК напрямую зависит от РФ, не являясь достаточной и независимой.

В целом Казахстан столкнулся с дефицитом электрической энергии и мощности, который в вечерние часы составляет более 1,3 ГВт, с осени 2021 года."
...
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...
Вот построят газопровод от Актюбинска до нас, и с газом проблем не будет... Россия и здесь поможет.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26431
Строительство АЭС в Казахстане: кто вошел в шорт-лист потенциальных подрядчиков
Отправлено: 01.02.25 - 23:04
#37
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Цитата:
Skeptic:

Вставьте ссылку как положено, или удалите совсем
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7456
Re: Строительство АЭС в Казахстане: кто вошел в шорт-лист...
Отправлено: 01.02.25 - 23:15
#38
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Цитата:///производство электроэнергии в стране составило 31 млрд кВт·ч//
Цитата://потребление электроэнергии достигло 30,9 млрд кВт·ч//

То есть: 31 - 30,9 = 0,1 млрд.кВт.ч - лишние киловаты, что не так то???
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