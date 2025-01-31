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Цитата:...Россия спасает...."КАЗАХСТАНУ НЕ ХВАТАЕТ СОБСТВЕННОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ: СТРАНА ИСПЫТЫВАЕТ ДЕФИЦИТПо информации размещенной на официальном сайте ranking.kz, по итогам трёх месяцев 2023 года производство электроэнергии в стране составило 31 млрд кВт·ч — на 0,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем временем потребление электроэнергии достигло 30,9 млрд кВт·ч (рост — на 1,4% за год).В целом по стране наблюдается дефицит электроэнергии, что делает энергетический сектор уязвимым. Так, к примеру, в январе текущего года дефицит электроэнергии по стране составлял 4,2 млн кВт·ч, в феврале — 23,3 млн кВт·ч. В 2022 году дефицит наблюдался восемь месяцев. Но это если говорить в целом по стране. В региональном же разрезе — к примеру, в южной зоне — дефицит электроэнергии длится уже более года, и это серьёзно подрывает энергетическую безопасность страны. Только в марте 2023-го в Южном Казахстане производство перекрыло всего 57,2% потребления — дефицит составил 971,0 млн кВт·ч. Перекрывается эта потребность с помощью перетока электроэнергии из других регионов страны.Если же дефицит электроэнергии наблюдается в целом по стране, то компенсируется он путём закупок из соседней России. То есть энергосистема РФ поддерживает единую энергосистему РК, компенсируя почасовые отклонения между производством и потреблением в Казахстане. Фактически это говорит о том, что энергосистема РК напрямую зависит от РФ, не являясь достаточной и независимой.В целом Казахстан столкнулся с дефицитом электрической энергии и мощности, который в вечерние часы составляет более 1,3 ГВт, с осени 2021 года."...,%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%203%20%D0%93%D0%92%D1%82....Вот построят газопровод от Актюбинска до нас, и с газом проблем не будет... Россия и здесь поможет.