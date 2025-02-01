Цитата:
ACROS:
Читаю прессу - Украина вышла на ПЕРВОЕ место в мире по производству дронов
Один дрон один труп российского солдата
"Сверхдержава" не может Дронов наклепать для фронта
Легче людей отправлять на убой
Цитата:
Эл-починно:
Тю, вопрос задать нельзя, уже в позу встают - дуются
Нет просто интересно логика работает
Русский писатель в США это мусор
Русский электрик в германии тогда что?))
Цитата:
Эл-починно:
Я маразматиков не читаю, пусть пишут, что хотят.
Ты читаешь рашу тудей
Ты хуже чем маразматиков читаешь получается)
Цитата:
111:
Ты когда плакал и ник менял из за этого, когда бесконечно от обиды, даже Макс сказал что ты держишь обиду, когда жалуешься редакции без конца, ты так ржешь?
Да помню дело
Расплакался и убежал с форума
Потом вернулся типа ни в чем не бывало)
Цитата:
maxsaf:
Абайка, есть диагноз для неопределившихся с национальностью?
Нет
Иначе Путин бы уже в психушке лежал с его перлом что он татарин, чеченец,якут и мордвин))[Исправлено: abaika95, 01.02.2025 - 23:15]