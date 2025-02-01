НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 150 из 150«1...148149150
Ответить Новый топик
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26430
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.02.25 - 20:02
#2236
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
При ПЛЮС 28?

А у тебя и минус 28 дома бывает? :lol: так ты форточку прикрывай хоть иногда, не держи открытой круглосуточно :lol:

[Исправлено: maxsaf, 01.02.2025 - 21:03]
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26430
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.02.25 - 20:07
#2237
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Форточка повлияла теперь на не только всю девятиэтажку, а еще и на трубы, откуда эта вода поступает.

Конечно повлияла. Это единая система. Когда порыв воды в одном месте, горводоканал это видит по увеличивающемуся расходу воды. Вода просто тратится впустую. Так и у тебя, тепло улетает впустую, когда ты улицу отапливаешь круглосуточно. Не пытайся это осознать, бесполезно :lol:
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26430
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.02.25 - 20:10
#2238
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шлагбаумщик в соседней ветке жалуется, что его ОСИ поматросила и бросила. А он так защищал их, с предпринимателями судиться бегал, все суды проиграл, крайним сделали :lol:
... - это судьба :lol:
Угадайте первое слово в загадке. 8-)
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26430
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.02.25 - 20:14
#2239
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Так что при УМЕЛОЙ рекламной раскрутке и придания ей должной БИЗНЕС-ИДЕИ, ваша ФОРТОЧКА имеет большие потенциальные перспективы.

Акимат теперь будет ходить с тепловизором, и штрафовать всех, кто улицу отапливает всю зиму. :lol:
Так и научат со временем кранами лишние батареи перекрывать, ну или заставят нормальные терморегуляторы поставить, как в Европе, электронные, красивые 8-)
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26430
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.02.25 - 20:25
#2240
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно: Ну так сообщи модерации

Цитата:
111: Я не сообщаю такое.


В сообщениях редакции:

Цитата:
111: тут под Новый год желают смерти этот и канадец вот.

И ещё ссылку прикладывает, как добропорядочный гражданин с активной гражданской позицией :lol:
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26430
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.02.25 - 20:28
#2241
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
и про казахский язык на них, и ржет

Записался на курсы, или сыночка за тебя отдувается? ))
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17529
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.02.25 - 22:14
#2242
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Читаю прессу - Украина вышла на ПЕРВОЕ место в мире по производству дронов

Один дрон один труп российского солдата
"Сверхдержава" не может Дронов наклепать для фронта
Легче людей отправлять на убой
Цитата:
Эл-починно:
Тю, вопрос задать нельзя, уже в позу встают - дуются

Нет просто интересно логика работает
Русский писатель в США это мусор
Русский электрик в германии тогда что?))
Цитата:
Эл-починно:
Я маразматиков не читаю, пусть пишут, что хотят.

Ты читаешь рашу тудей
Ты хуже чем маразматиков читаешь получается)
Цитата:
111:
Ты когда плакал и ник менял из за этого, когда бесконечно от обиды, даже Макс сказал что ты держишь обиду, когда жалуешься редакции без конца, ты так ржешь?

Да помню дело
Расплакался и убежал с форума
Потом вернулся типа ни в чем не бывало)
Цитата:
maxsaf:
Абайка, есть диагноз для неопределившихся с национальностью?

Нет
Иначе Путин бы уже в психушке лежал с его перлом что он татарин, чеченец,якут и мордвин))

[Исправлено: abaika95, 01.02.2025 - 23:15]
Профайл
Страница 150 из 150«1...148149150
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 11, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 9
Зарегистрированные пользователи: Skeptic, ACROS

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS