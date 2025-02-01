Отправлено: - 20:07

111:

Форточка повлияла теперь на не только всю девятиэтажку, а еще и на трубы, откуда эта вода поступает.

Цитата:Конечно повлияла. Это единая система. Когда порыв воды в одном месте, горводоканал это видит по увеличивающемуся расходу воды. Вода просто тратится впустую. Так и у тебя, тепло улетает впустую, когда ты улицу отапливаешь круглосуточно. Не пытайся это осознать, бесполезно