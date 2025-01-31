Строительство АЭС в Казахстане: кто вошел в шорт-лист потенциальных подрядчиков
Отправлено: 31.01.25 - 21:10
- Казахстан завершил конкурентный диалог с потенциальными поставщиками технологий для строительства АЭС. В шорт-лист вошли: госкорпорация "Росатом", корейская компания KHNP, китайская CNNC и французская EDF, - говорится в сообщении. Читать новость
... Чтобы не выглядеть глупо, надо сначала разобраться, зачем ВСЕ страны имеют привычку держать некое количество своих денеХ на своих счетах в забугорнИх банках. ... То, что сейчас запад вытворяет с российскими счетами, показывает ВСЕМУ миру, что западу доверять нельзя АБСОЛЮТНО. А значит - забугорные ростовщики потеряют некое количество процентов с доходов, которые оне получали за хранение иностранных денеХ. ... В общем - как обычно: санкции ввели против России, а "уши отморозили" - себе.
За эти годы я ТРИ раза получал тех.условия на подсоединение ТРЁХ обьектов энергоснабжения к энергосетям и каждый раз БЕЗ проблем- значит дефицита электроэнергии у нас не было и НЕТ, в отличии от газа, там да, коллеги из города всегда жаловались что тех.условия на подключения к магистральной сети НЕ ДАЮТ.
... Россия спасает. ... "КАЗАХСТАНУ НЕ ХВАТАЕТ СОБСТВЕННОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ: СТРАНА ИСПЫТЫВАЕТ ДЕФИЦИТ
По информации размещенной на официальном сайте ranking.kz, по итогам трёх месяцев 2023 года производство электроэнергии в стране составило 31 млрд кВт·ч — на 0,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем временем потребление электроэнергии достигло 30,9 млрд кВт·ч (рост — на 1,4% за год).
В целом по стране наблюдается дефицит электроэнергии, что делает энергетический сектор уязвимым. Так, к примеру, в январе текущего года дефицит электроэнергии по стране составлял 4,2 млн кВт·ч, в феврале — 23,3 млн кВт·ч. В 2022 году дефицит наблюдался восемь месяцев. Но это если говорить в целом по стране. В региональном же разрезе — к примеру, в южной зоне — дефицит электроэнергии длится уже более года, и это серьёзно подрывает энергетическую безопасность страны. Только в марте 2023-го в Южном Казахстане производство перекрыло всего 57,2% потребления — дефицит составил 971,0 млн кВт·ч. Перекрывается эта потребность с помощью перетока электроэнергии из других регионов страны.
Если же дефицит электроэнергии наблюдается в целом по стране, то компенсируется он путём закупок из соседней России. То есть энергосистема РФ поддерживает единую энергосистему РК, компенсируя почасовые отклонения между производством и потреблением в Казахстане. Фактически это говорит о том, что энергосистема РК напрямую зависит от РФ, не являясь достаточной и независимой.
В целом Казахстан столкнулся с дефицитом электрической энергии и мощности, который в вечерние часы составляет более 1,3 ГВт, с осени 2021 года." ...
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