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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.02.25 - 13:32
Цитата:
При ПЛЮС 28?
При ПЛЮС 28 у нас по трубам или как их там, магистралям отопления нет, от слова СОВСЕМ!
[Исправлено: 111, 01.02.2025 - 14:33]
Эл-починно:
Ну не знаю, какое это, такое себе. Даже если проигнорировать статью (Оденем "голые" трубы) где речь как раз об экономии энергоресурсов, что бы не топить улицу.
Ну не знаю, какое это, такое себе. Даже если проигнорировать статью (Оденем "голые" трубы) где речь как раз об экономии энергоресурсов, что бы не топить улицу.
При ПЛЮС 28?
При ПЛЮС 28 у нас по трубам или как их там, магистралям отопления нет, от слова СОВСЕМ!
[Исправлено: 111, 01.02.2025 - 14:33]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.02.25 - 13:36
Ну прям все извернули.
Форточка повлияла теперь на не только всю девятиэтажку, а еще и на трубы, откуда эта вода поступает.
Не говоря уже о прогреве в 5 минут.
Сейчас дойдет до того, чтоб выиграть спор, что и на Америку и Трампа моя форточка действует..
Форточка повлияла теперь на не только всю девятиэтажку, а еще и на трубы, откуда эта вода поступает.
Не говоря уже о прогреве в 5 минут.
Сейчас дойдет до того, чтоб выиграть спор, что и на Америку и Трампа моя форточка действует..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17527
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.02.25 - 13:54
Цитата:
Год создания вчк и последний срок путина до которого он может сидеть
Цитата:
А что такого?
Ты тоже мусор получается?
Германский электрик русского происхождения
Я же тебя читаю ничего)
Цитата:
Человек написал книгу
ФСБ взрывает Россию
Про рязанский сахар расследование что все это подстроено ФСБ
Не доверять ему нет оснований
Цитата:
Очень сочувствую
Не надо свой болезненный опыт общения с соседями переключать на других))
Решайте свои проблемы сами
Цитата:
Некоторые из них даже ты)Цитата:
Спасибо
Ржем дальше Цитата:
Мальчики в трусиках
Уже было
Читали
Один раз поверили но Россия тупо всех кинула кто поверил в ее бредни
Теперь новости о жертвах не воспринимаются серьезно
Да и при том
Даже если правда, Россия тоже самое творила в Украине
Вот ответка пришла
Хотели Киев за три дня
Получили итог
Сопереживать не получается
[Исправлено: abaika95, 01.02.2025 - 14:55]
Эл-починно:
Не сочтите за несвежесть, но что это за даты такие,
Не сочтите за несвежесть, но что это за даты такие,
Год создания вчк и последний срок путина до которого он может сидеть
Цитата:
Эл-починно:
американский историк российского происхождения. Помоему этим всё сказано, давайте сюда ещё Тополя, Солженицына и иже с ними приплетём. Вам видимо мусор всякий читать
американский историк российского происхождения. Помоему этим всё сказано, давайте сюда ещё Тополя, Солженицына и иже с ними приплетём. Вам видимо мусор всякий читать
А что такого?
Ты тоже мусор получается?
Германский электрик русского происхождения
Я же тебя читаю ничего)
Цитата:
Эл-починно:
ну очень нравится. Хотя не факт, что не бес последствий.
ну очень нравится. Хотя не факт, что не бес последствий.
Человек написал книгу
ФСБ взрывает Россию
Про рязанский сахар расследование что все это подстроено ФСБ
Не доверять ему нет оснований
Цитата:
таноми52:
Моя соседка по площадке.
Моя соседка по площадке.
Очень сочувствую
Не надо свой болезненный опыт общения с соседями переключать на других))
Решайте свои проблемы сами
Цитата:
таноми52:
А на форуме есть подобные типажи с подобными мозгами
А на форуме есть подобные типажи с подобными мозгами
Некоторые из них даже ты)Цитата:
таноми52:
Так что тупо ржите, победители!
Так что тупо ржите, победители!
Спасибо
Ржем дальше Цитата:
Skeptic:
Подробности... Нервным читать не советую
Подробности... Нервным читать не советую
Мальчики в трусиках
Уже было
Читали
Один раз поверили но Россия тупо всех кинула кто поверил в ее бредни
Теперь новости о жертвах не воспринимаются серьезно
Да и при том
Даже если правда, Россия тоже самое творила в Украине
Вот ответка пришла
Хотели Киев за три дня
Получили итог
Сопереживать не получается
[Исправлено: abaika95, 01.02.2025 - 14:55]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7451
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.02.25 - 14:06
Цитата:
Не скажите: - одно перезрелое или недозрелое яблоко случайно упавшее на голову НЕСТАНДАРТНО мыслящему человеку, КАРДИНАЛЬНО изменило науку и привело человечество к полётам в космос.
Так что при УМЕЛОЙ рекламной раскрутке и придания ей должной БИЗНЕС-ИДЕИ, ваша ФОРТОЧКА имеет большие потенциальные перспективы.
Цитата:
Читаю прессу - Украина вышла на ПЕРВОЕ место в мире по производству дронов и в ответ запускает сотни и тысяча ДЕШЁВЫХ в производстве и обслуживании дронов с одной единственной целью- уничтожить ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ комплекс России.
Уже пришли в негодность Волгоградский НПЗ, Нижненовгородский НПЗ, Ростовский НПЗ и суперсовременный НПЗ Лукой построенный по последнему слову техники и электроники, даже в Европе не было такого.
111:
Форточка повлияла
Форточка повлияла
Не скажите: - одно перезрелое или недозрелое яблоко случайно упавшее на голову НЕСТАНДАРТНО мыслящему человеку, КАРДИНАЛЬНО изменило науку и привело человечество к полётам в космос.
Так что при УМЕЛОЙ рекламной раскрутке и придания ей должной БИЗНЕС-ИДЕИ, ваша ФОРТОЧКА имеет большие потенциальные перспективы.
Цитата:
abaika95:
Вот ответка пришла
Вот ответка пришла
Читаю прессу - Украина вышла на ПЕРВОЕ место в мире по производству дронов и в ответ запускает сотни и тысяча ДЕШЁВЫХ в производстве и обслуживании дронов с одной единственной целью- уничтожить ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ комплекс России.
Уже пришли в негодность Волгоградский НПЗ, Нижненовгородский НПЗ, Ростовский НПЗ и суперсовременный НПЗ Лукой построенный по последнему слову техники и электроники, даже в Европе не было такого.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.02.25 - 14:19
Цитата:
Тю, вопрос задать нельзя, уже в позу встают - дуются.
Ну пыхти дальше!
Портянкописатель.
abaika95:
Ты тоже мусор получается?
Ты тоже мусор получается?
Тю, вопрос задать нельзя, уже в позу встают - дуются.
Ну пыхти дальше!
Портянкописатель.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.02.25 - 14:25
Цитата:
Я маразматиков не читаю, пусть пишут, что хотят.
ПС - так тут на форуме случается - приходится. Да и то, только для того, чтобы поржать!
[Исправлено: Эл-починно, 01.02.2025 - 15:34]
abaika95:
Человек написал книгу ФСБ взрывает Россию
Человек написал книгу ФСБ взрывает Россию
Я маразматиков не читаю, пусть пишут, что хотят.
ПС - так тут на форуме случается - приходится. Да и то, только для того, чтобы поржать!
[Исправлено: Эл-починно, 01.02.2025 - 15:34]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.02.25 - 14:40
Цитата:
Ты когда плакал и ник менял из за этого, когда бесконечно от обиды, даже Макс сказал что ты держишь обиду, когда жалуешься редакции без конца, ты так ржешь?
Эл-починно:
так тут на форуме случается - приходится. Да и то, только для того, чтобы поржать!
так тут на форуме случается - приходится. Да и то, только для того, чтобы поржать!
Ты когда плакал и ник менял из за этого, когда бесконечно от обиды, даже Макс сказал что ты держишь обиду, когда жалуешься редакции без конца, ты так ржешь?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.02.25 - 14:46
Цитата:
Факты в студию, иначе брехня. Ди поподробнее из за чего? Ещё раз уточни. Я сказал, я сделал, ты сказал, потом передумал - не сделал. Ну и кто тут после этого балабол?
Многие думаю помнят, как ты "уходить" собирался!
ПС- вот ещё один маразматик подошёл!
[Исправлено: Эл-починно, 01.02.2025 - 15:58]
111:
Ты когда плакал и ник менял из за этого,
Ты когда плакал и ник менял из за этого,
Факты в студию, иначе брехня. Ди поподробнее из за чего? Ещё раз уточни. Я сказал, я сделал, ты сказал, потом передумал - не сделал. Ну и кто тут после этого балабол?
Многие думаю помнят, как ты "уходить" собирался!
ПС- вот ещё один маразматик подошёл!
[Исправлено: Эл-починно, 01.02.2025 - 15:58]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.02.25 - 14:59
Цитата:
Да ладно уж..
Не буду напоминать что гадости мне в личку писал через раз, тоже веселился что ли?
Эл-починно:
Факты в студию, иначе брехня.
Факты в студию, иначе брехня.
Да ладно уж..
Не буду напоминать что гадости мне в личку писал через раз, тоже веселился что ли?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.02.25 - 15:01
Просто не надо отбрыкиваться этой методичкой, мол ржать сюда пришел над нами казахами.
Один про ценники обиду уже 25 лет держит и про казахский язык на них, и ржет от обиды, другой просто ржет.
Вы там лошади что ли?
Один про ценники обиду уже 25 лет держит и про казахский язык на них, и ржет от обиды, другой просто ржет.
Вы там лошади что ли?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.02.25 - 15:03
О, классно что выкинули этого, Нонэме или как там его..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.02.25 - 15:05
Цитата:
Ну так сообщи модерации, если там что есть. Но думаю, модерация будет на моей стороне. У меня все сообщения сохранены. Не нужно лишних слов.
111:
Не буду напоминать что гадости мне в личку писал через раз, тоже веселился что ли?
Не буду напоминать что гадости мне в личку писал через раз, тоже веселился что ли?
Ну так сообщи модерации, если там что есть. Но думаю, модерация будет на моей стороне. У меня все сообщения сохранены. Не нужно лишних слов.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.02.25 - 15:21
Цитата:
Я не сообщаю такое.
Просто мне неприятно, что ты лжешь и врешь что только ржать приходишь сюда.
Эл-починно:
Ну так сообщи модерации, если там что есть
Ну так сообщи модерации, если там что есть
Я не сообщаю такое.
Просто мне неприятно, что ты лжешь и врешь что только ржать приходишь сюда.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.02.25 - 16:22
Цитата:
Это по твоей части больше.
Цитата:
Терпи!
111:
что ты лжешь и врешь
что ты лжешь и врешь
Это по твоей части больше.
Цитата:
111:
Просто мне неприятно
Просто мне неприятно
Терпи!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 26425
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.02.25 - 20:00
Цитата:
Вот есть такие люди, которые никак себе пол не выберут, отрезают, пришивают. Абайка, есть диагноз для неопределившихся с национальностью?
111: я единственный казах был там.Цитата:
111: я русскийЦитата:
111: А есть те, кто русскими прикидываютсяЦитата:
111: потому что я русский?Цитата:
111:
ржать сюда пришел над нами казахами.
ржать сюда пришел над нами казахами.
Вот есть такие люди, которые никак себе пол не выберут, отрезают, пришивают. Абайка, есть диагноз для неопределившихся с национальностью?
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