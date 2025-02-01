Число магазинов со спиртным хотят сократить законодательно в Костанайской области
Отправлено: 01.02.25 - 14:37
Сейчас их более 5 000 в регионе. Специализированные алкомаркеты останутся нетронутыми, но будут работать меньше по времени. Уменьшить планируют число "магазинов у дома" со спиртным в связи с недовольством местных жителей. На что они жалуются - в материале "НГ". Читать новость
Может логичнее будет закрыть все пивные спиртозаводы, которыми владеют сами работники министерств и их ставленники? Ну как вариант, закрыть Баян Сулу, ведь сколько людей у нас умирает от диабета.. Закрыть сахарные заводы и тд..
Я не думаю что одними "НЕ ПУЩАТЬ", можно что то добиться:- впрочем, если только -как путь и возможность для ПОПОЛНЕНИЯ доходной части бюджета, да и мимоходом и своего личного кармана- то это да, и что бы наверное уж сполна соответствовать понятию "Штрафстан"- предложенную депутатом Перуашевым.
Единственное: - как быть с селом- спецмагазин именно по алкоголю, там навряд ли какой нибудь бизнесмен захочет открыть, если только власть не пойдёт ему навстречу и не закроет все отделы по реализации алкоголя в других магазинах, да и то только в крупных селах, начиная с райцентра. Что по этому думают инициаторы предложения и как быть с Предпринимательским кодексом ????
Я почти уверен,сие затею лоббируют владельцы крупных гипер (супер) маркетов и оптовых центров. Особенно последние,не заморачиваются в разные формальности и отпускают упаковками всем подряд. Спасибо хоть дали выжить и не умереть сголоду в лихолетие,надеюсь наш брат коллега сделал запасу и доживет как-нибудь до лучших времен
По обращениям костанайцев под пристальным вниманием сейчас находятся магазины "Жагат", "Акниет" и "Пивнов".
Ух, успокоили. Значит я беру в Пивном дворике на децком мире или около этого пивнова на Юбилейке, есть еще две пивнушки по бокам, или кто то берет там, никогда никогда не будет буянить? А, не так, если эти магазинчики закроют и все кто брал там, начнут брать пиво в соседних с ним магазинах конкурентов, никто не будет нажираться уже и станет Святым?
сайлау курманов: ,сие затею лоббируют владельцы крупных гипер (супер) маркетов
Насчёт оптовиков, сомневаюсь - им, наоборот, наверное пофиг- у них девиз- продавать всем подряд - и с лицензии и без лицензии ( и как правило их НИКТО и НИКОГДА за это НЕ НАКАЗЫВАЕТ) и Жагату и Пивнову и Акниету и многим другим подобным.
Наверное и скорее всего- это ЗАКАЗ от владельцев магазинов, близких к нынешней городской и областной власти. Примерно точно так как и с российским брендом "Светофором".
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