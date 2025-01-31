Отправлено: - 13:38

Skeptic:

И про АЭС тоже давно говорили.

Цитата:Что то я не помню, вроде живу в Казахстане с рождения, что бы КОГДА то и КТО то вёл разговоры от дефиците электроэнергии и строительства АЭС, были разговоры о ПРЕРЕБРОСКЕ электролинии с севера на юг, на восток, на запад и обратно, для создания единой энергосети, так вроде.Что то резко : возник вопрос о ДЕФИЦИТЕ электроэнергии и строительства АЭС да и выходит и не одной( то же не было НИКАКОГО разговора именно о ТРЁХ АЭС) , примерно такая же ситуация и точно так и с налогом на НДС в части его увеличения до 20% и снижения порога для перехода на НДС с 78 лямов на 15 лямов - ведь только в прошлом году и Токаев и Бектенев (это Премьер- если кто не знает) клятвенно ЗАВЕРЯЛИ всё бизнес-сообщество что именно роста НДС НЕ БУДЕТ; в прессе пишут что НЕОЖИДАННОЕ поднятие ставки НДС и опущение порога были РЕЗКО приняты из-за некогда полученных заёмных средств от Всемирного Банка, как бы это было одним из условием предоставление денег Казахстану.Поэтому насчёт ПЛАНОВОСТИ и чего то такого в исполнительной власти - это натуральный БАРДАК- потому что министры меняются и часто с периодичностью раз в год и о никакой плановости и преемственности в их работе речи ПОКА не может и быть.Завтра ЕЩЁ и ЧТО то кому то в голову придёт и скажут: - ТАК надо и так было ЗАПЛАНИРОВАНО.