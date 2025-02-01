Отправлено: - 12:32

Skeptic:

Тогда зачем весь этот его пафос в статье?

Цитата:Тогда зачем: - бывшие юристы, бывшие акимы, бывшые профсоюз.работники, бывшие ректора идут в депутаты - им и там было НЕПЛОХО, скорее - это своего рода ПОНТЫ или СТАТУС и очередная жизненная ступень.Служение народу ??? - не смешите мои тапочки.Насчёт ПАФОСА- надо же как то оправдать цель и результаты его петиции, да и лишний раз ЗАСВЕТИТЬСЯ в СМИ при его публичном характере работы- не лишнее будет.Реклама и имидж.