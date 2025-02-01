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≡ «Рано или поздно дело сдвинется» - Как костанайский юрист пытается изменить формат слушаний по ПДП с помощью петиций
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51049
«Рано или поздно дело сдвинется» - Как костанайский юрист пытается изменить формат слушаний по ПДП с помощью петиций
Отправлено: 01.02.25 - 10:55
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17 мая прошлого года на сайте epetition.kz была опубликована петиция с названием «Костанайцы ПРОТИВ сноса жилья и точечной застройки». Ее автор - костанайский юрист-консультант. О том, что, по его мнению, необходимо изменить при разработке проектов детальной планировки (ПДП), Жаслан Байбазаров рассказал «НГ».
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1614
Re: «Рано или поздно дело сдвинется» - Как костанайский юрист...
Отправлено: 01.02.25 - 10:55
#1
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Отличный юрист,жаль что не дали пройти в депутаты,хоть кто-то бы что-то решал и помогал людям. Вот кого надо акимом города ставить.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2057
«Рано или поздно дело сдвинется» - Как костанайский юрист пытается изменить формат слушаний по ПДП с помощью петиций
Отправлено: 01.02.25 - 11:03
#2
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То есть, при всём том, что он говорит правильные слова, своей гражданской позиции у него нет и он действует исключительно в рамках договора с микрорайоном Арай.
До ситуации в целом по городу ему дела нет.
А ведь подача петиции денег не требует...

[Исправлено: Skeptic, 01.02.2025 - 12:04]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7450
Re: «Рано или поздно дело сдвинется» - Как костанайский юрист...
Отправлено: 01.02.25 - 11:30
#3
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Цитата://хотим обратиться к депутатам парламента,////
Цитата://есть вероятность, что депутаты парламента создадут рабочую группу и законопроект,///

Депутаты НЕ ИЗБРАННЫЕ народом, а НАЗНАЧЕННЫЕ акимом области и они будут исполнять и СОЗДАВАТЬ только то что им скажет исполнительная власть.

quote]Сабыр:
Отличный юрист

Отличный юрист и депутат - это РАЗНЫЕ вещи.


Цитата:
Skeptic:
своей гражданской позиции у него нет


Каким бы он юристом не был, он всегда должен быть без своей позиции, в том числе и гражданской - сегодня он защищает интересы граждан, завтра власти.
На то он и адвокат.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2057
«Рано или поздно дело сдвинется» - Как костанайский юрист пытается изменить формат слушаний по ПДП с помощью петиций
Отправлено: 01.02.25 - 12:19
#4
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Цитата:
ACROS:
На то он и адвокат.

Типа - "деньги не пахнут"?
...
Тогда зачем весь этот его пафос в статье?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7450
Re: «Рано или поздно дело сдвинется» - Как костанайский юрист...
Отправлено: 01.02.25 - 12:32
#5
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Цитата:
Skeptic:
Тогда зачем весь этот его пафос в статье?


Тогда зачем: - бывшие юристы, бывшие акимы, бывшые профсоюз.работники, бывшие ректора идут в депутаты - им и там было НЕПЛОХО, скорее - это своего рода ПОНТЫ или СТАТУС и очередная жизненная ступень.

Служение народу ??? - не смешите мои тапочки.

Насчёт ПАФОСА- надо же как то оправдать цель и результаты его петиции, да и лишний раз ЗАСВЕТИТЬСЯ в СМИ при его публичном характере работы- не лишнее будет.
Реклама и имидж.
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1652
Re: «Рано или поздно дело сдвинется» - Как костанайский юрист...
Отправлено: 01.02.25 - 16:05
#6
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Цитата:
- Насколько мне известно, во многих городах Европы по законодательству запрещено строительство небоскребов в центре города. В первую очередь чтобы сохранить историческое наследие. Как думаете, применим ли у нас такой опыт? Источник:


у нас - какое историческое наследие, если оно сносится, переименовывается, и уничтожается.
через десяток-пару десятков лет и ваше "наследие"(а какое у вас оно???) удалят ваши же потомки
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