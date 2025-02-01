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«Рано или поздно дело сдвинется» - Как костанайский юрист пытается изменить формат слушаний по ПДП с помощью петиций
«Рано или поздно дело сдвинется» - Как костанайский юрист пытается изменить формат слушаний по ПДП с помощью петиций
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