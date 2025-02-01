Re: Число магазинов со спиртным хотят сократить законодательно в...

Отправлено: - 15:24

Народ - ПИЛ, ПЪЁТ и будет ПИТЬ.



Я не думаю что одними "НЕ ПУЩАТЬ", можно что то добиться:- впрочем, если только -как путь и возможность для ПОПОЛНЕНИЯ доходной части бюджета, да и мимоходом и своего личного кармана- то это да, и что бы наверное уж сполна соответствовать понятию "Штрафстан"- предложенную депутатом Перуашевым.



Единственное: - как быть с селом- спецмагазин именно по алкоголю, там навряд ли какой нибудь бизнесмен захочет открыть, если только власть не пойдёт ему навстречу и не закроет все отделы по реализации алкоголя в других магазинах, да и то только в крупных селах, начиная с райцентра.

Что по этому думают инициаторы предложения и как быть с Предпринимательским кодексом ????