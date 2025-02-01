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Число магазинов со спиртным хотят сократить законодательно в Костанайской области
Число магазинов со спиртным хотят сократить законодательно в Костанайской области
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