Отправлено: - 13:54

Эл-починно:

Не сочтите за несвежесть, но что это за даты такие,

Эл-починно:

американский историк российского происхождения. Помоему этим всё сказано, давайте сюда ещё Тополя, Солженицына и иже с ними приплетём. Вам видимо мусор всякий читать

Эл-починно:

ну очень нравится. Хотя не факт, что не бес последствий.

таноми52:

Моя соседка по площадке.

таноми52:

А на форуме есть подобные типажи с подобными мозгами

таноми52:

Так что тупо ржите, победители!

Skeptic:

Подробности... Нервным читать не советую

[Исправлено: abaika95, 01.02.2025 - 14:55]

Цитата:Год создания вчк и последний срок путина до которого он может сидетьЦитата:А что такого?Ты тоже мусор получается?Германский электрик русского происхожденияЯ же тебя читаю ничего)Цитата:Человек написал книгуФСБ взрывает РоссиюПро рязанский сахар расследование что все это подстроено ФСБНе доверять ему нет основанийЦитата:Очень сочувствуюНе надо свой болезненный опыт общения с соседями переключать на других))Решайте свои проблемы самиЦитата:Некоторые из них даже ты)Цитата:СпасибоРжем дальше Цитата:Мальчики в трусикахУже былоЧиталиОдин раз поверили но Россия тупо всех кинула кто поверил в ее бредниТеперь новости о жертвах не воспринимаются серьезноДа и при томДаже если правда, Россия тоже самое творила в УкраинеВот ответка пришлаХотели Киев за три дняПолучили итогСопереживать не получается